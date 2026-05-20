Alertan por Fraudes de Falsas Agencias de Viajes

Operan Principalmente en Redes Sociales: Mora Gándara

Por Miguel Alvarado Valle

La presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) en Zacatecas, Marta Liliana Mora Gándara, alertó sobre el incremento de fraudes relacionados con supuestas agencias de viajes que operan principalmente a través de redes sociales, luego de que al menos 30 personas fueran estafadas recientemente por una empresa que ofrecía paquetes turísticos sin estar regulada.

Explicó que, tras darse a conocer el fraude, la AMAV ha trabajado de manera coordinada con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y con el presidente nacional de la asociación, para dar seguimiento al caso y tratar de evitar que más personas sean víctimas de este tipo de delitos.

Mora Gándara destacó que una de las principales problemáticas es que muchas de estas supuestas agencias funcionan únicamente de manera virtual, sin oficinas físicas ni registros formales, lo que dificulta las revisiones y procedimientos por parte de las autoridades. Comentó que las empresas fraudulentas suelen cambiar constantemente de nombre, números telefónicos y perfiles en redes sociales para seguir operando, situación que ha provocado un aumento de casos a nivel nacional.

Ante este panorama, informó que la asociación busca implementar un distintivo o sello más visible para identificar a las agencias afiliadas a la AMAV y brindar mayor confianza a los consumidores. Aunque aclaró que no pertenecer a la asociación no significa necesariamente que una empresa no sea profesional, sí consideró que formar parte de un gremio reconocido ofrece mayores garantías y certeza sobre los servicios que se contratan.

La dirigente del sector turístico recomendó a la ciudadanía verificar siempre que las agencias entreguen contratos, recibos y facturas, además de revisar que cuenten con domicilio fiscal, Registro Nacional de Turismo (RNT) y certificaciones visibles en sus instalaciones. También pidió desconfiar de promociones “demasiado atractivas” difundidas principalmente en redes sociales, pues aseguró que muchas personas continúan priorizando el precio sobre la calidad al momento de contratar un viaje.

Finalmente, precisó que en lo que va de este año han tenido conocimiento de dos casos de fraude turístico en la entidad.