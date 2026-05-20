“David Monreal Promueve más a su Candidata que en Concentrarse en Resolver y Atender los Problemas tan Agudos que Vive el Estado”

Son Cinco Años de Estar en el Último Lugar, 32 de 32: Carlos Peña

Por Gabriel Rodríguez

Carlos Peña Badillo, diputado local y presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Zacatecas, aseveró que “el problema verdadero no es que el gobernador David Monreal ocupe el sitial más bajo (encuestadora Mitofsky) a nivel nacional, al detentar al momento el posicionamiento 32/32 sino la enorme cantidad de desaciertos que, en todos los niveles, eso significa para Zacatecas”.

Peña Badillo lamentó, además, que el titular estatal del Ejecutivo “solamente haya vivido durante los dos últimos años en el poder estatal para promover a su candidata, Verónica Díaz”, a la que pretende llevar a “ocupar la silla gubernamental en el año 2027 con todo lo que ello pudiera significar en el uso de recursos públicos”.

El presidente estatal priísta indicó además que “habrá quienes piensen que la cola es punta, pero lo graves es que no se ha terminado de asimilar que, de manera lamentable, Zacatecas se encuentra dentro de los últimos lugares a nivel nacional en todo”.

Ese hecho, añadió, ha sido una constante en más de cinco años como permanente en lo que se refiere a la calificación que se le da al gobierno de Morena en Zacatecas. “Tal hecho puede y debe ser imputable al titular del Poder Ejecutivo, lo mismo que a su gabinete a causa de las evidentes faltas de atención, la escasez de resultados y la carencia de voluntad para resolver los problemas de los ciudadanos”.

Al respecto, añadió que “lo más lamentable de ese tipo de hechos no es la posición 32 de 32 del gobernador Monreal, sino que lo más triste es que Zacatecas cada vez viva más las consecuencias de encontrarse en ese sitial”.

El diputado añadió que lo anterior se evidencia en “ver los desastres en todo porque vemos crisis en todo, porque vemos falta de resultados en todo, pero de manera lamentable, son cinco años de estar en el último lugar 32 de 32”.

Además, refirió que el gobernador lleva más de un año de estar distraído en el proceso sucesorio del 2027 que en resolver los problemas torales de la entidad.

“Llevan más tiempo invertido en promover a su candidata que en concentrarse en resolver y atender los problemas tan agudos que vive el estado en salud, educación, el campo; la apatía que se tiene en contra de los municipios además de la falta de resultados en muchas de las materias a las que debiera prestarse atención”.

Uno de los hechos esenciales es que “tampoco se ha puesto el cuidado debido en el tema de los migrantes, que está desatendidos; si hablamos del sector empresarial, ahí son más las quiebras de empresas que la apertura de nuevas para movilizar la economía en el estado”.

Tenemos, además, “un Zacatecas cuya paz no termina de llegar porque en muchos municipios sigue existiendo el miedo de las familias, lo mismo que en las carreteras y en diversas regiones del estado.

“Tenemos una crisis constante aquí por lo que ese 32 de 32 no tiene que ver ni con una visión política o con una empresa o con una aspiración absolutamente de nadie, ni siquiera con un acto de enemistad sino con la realidad de todas y todos quienes aquí vivimos, incluidos quienes simpatizan y quienes votaron por Morena, que hoy se arrepienten de la realidad en la que nos encontramos al haber acompañado un proyecto desastroso que, además, no quiere reconocer la gran cantidad de errores que comete de manera cotidiana”.