En Casos de Extradición, México Pide Reciprocidad: Presidenta Claudia Sheinbaum

“No hay Entrega de Ninguno de Estos Presuntos Delincuentes a México”

El secretario de Relaciones Exteriores informó en “La mañanera del pueblo” que, del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de este año, se han solicitado a Estados Unidos 269 requerimientos de extradición de connacionales.

Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que, en la relación bilateral con Estados Unidos en materia de extradiciones, México pide reciprocidad.

“Del 1º de enero del 2018 al 13 de mayo del 2026, 269 requerimientos de extradición. No han enviado ninguno. Porque la relación es recíproca. Hay casos gravísimos para México: factureros; exgobernadores acusados ​​de delincuencia organizada; Ayotzinapa. No hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México. Es decir, ¿qué pide siempre México? Por lo menos nosotros: reciprocidad”, señaló en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, detalló que de los 269 requerimientos de extradición de connacionales, 36 casos ya fueron negados y 233 permanecen pendientes de concluir: 183 corresponden a solicitudes formales de extradición, que se están tramitando, incluso, ante las autoridades judiciales y los 50 restantes a solicitudes de detención provisional con fines de extradición.

Agregó que, en 47 de las 50 solicitudes de detención provisional que ha hecho México, el gobierno de Estados Unidos ha solicitado presentar información adicional, lo que significa que es una práctica común entre los dos países que se requieran elementos adicionales de prueba.

Por ello, sostuvo que en materia de extradiciones México mantiene una postura legal y convencional, fundada en el Artículo 12 del Tratado de Extradición entre ambas naciones armonizado con el artículo 17 de su Ley de Extradición; recíproca y previsible; y garante del debido proceso.