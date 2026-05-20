En los Gobiernos de la Transformación se Construirán 16 Mil 543 Camas Nuevas de Hospital: Presidenta Claudia Sheinbaum

80% más que los Últimos dos Sexenios Neoliberales

Para la creación de 9 mil 139 camas: se construirán 50 hospitales nuevos con 6 mil 364 camas, se realizarán 47 ampliaciones con 1,001 camas y 55 sustituciones y mejoras mayores con mil 774 camas.

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que, con el Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria, se construirán 9 mil 139 camas nuevas de hospital hacia septiembre de 2030 con una inversión de 181 mil millones de pesos (mdp), que sumadas a las 7 mil 404 camas creadas en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con ello en la Cuarta Transformación se habrán creado 16 mil 543 camas nuevas para atender la población, lo que representa 80 por ciento más que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Y vamos a cerrar el sexenio con 9 mil 139 camas adicionales, en las 3 instituciones de salud: el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, y Pemex también, que estamos atendiendo para poder ampliar los servicios de salud de Pemex; 9 mil 139 camas adicionales. O sea, en los gobiernos de la Transformación estamos hablando de 16 mil 500, versus 9 mil”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que además de la creación de más camas de hospital, para fortalecer la atención también se construyen más Centros de Salud, se han contratado más de 14 mil médicas y médicos especialistas, se implementa el programa Salud Casa por Casa y se puso en marcha el Servicio Universal de Salud a través de la credencialización, además de que se tiene más del 80 por ciento de abasto de medicamentos.

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, detalló que para la creación de las 9 mil 139 camas al 2030 se construirán 50 hospitales nuevos con 6 mil 364 camas, se realizarán 47 ampliaciones con 1,001 camas y 55 sustituciones y mejoras mayores con mil 774 camas, con ello se pasará de 96 mil 966 camas en 2024 a 106 mil 105 camas de hospital en las tres instituciones de salud pública.

El director del IMSS, Zoé Robledo, informó que en los últimos 18 meses se han inaugurado siete hospitales: En Ciudad Juárez, Chihuahua: en Ensenada, Baja California; en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en Puebla; en Iztapalapa, Ciudad de México; en Ciudad del Carmen, Campeche y en Hermosillo, Sonora. Además, puntualizó que se tienen 19 frentes de obra en Guanajuato, Sonora, Hidalgo, Yucatán, Baja California, Morelos, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Sinaloa, Baja California Sur, Michoacán y Colima.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, explicó que como parte del Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria se contemplan 81 nuevos hospitales: 18 ya inaugurados, 13 en construcción y 50 en planeación. Además, informó que, en el caso de las consultas totales por año, el IMSS Bienestar ha brindado 19.8 millones de consultas al corte del 13 de mayo, esto representa 24 por ciento más respecto al 2024, teniendo un crecimiento por mes del 61 por ciento con el objetivo de llegar a 60 millones este año. En este sentido, puntualizó que la meta para el 2030 es brindar 100 millones de consultas y 15 millones de consultas de especialidad, además de 1.21 millones de cirugías.

El director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, desde el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz realizó la entrega de 31 camas eléctricas nuevas que suman a las 103 camas que fueron distribuidas en Mérida, Yucatán; 10 en Campeche. Señaló que además se concluyeron obras en las UMF de Guelatao, Oaxaca; de San Buenaventura, Coahuila y de San Miguel, Tamaulipas, así como en la Clínica Hospital en Uruapan, Michoacán.

Agregó que en proceso se tiene: el Hospital General de Tampico, Tamaulipas; el Hospital Regional de Alta Especialidad en Oaxaca; Hospital Regional de Chetumal, Quintana Roo; la Clínica de Medicina Familiar de Naucalpan; las UMF de Tapanatepec y Huautla en Oaxaca; en Tixkokob, Yucatán; Hecelchakán, Campeche; de Arcelia, Guerrero y en Rosarito, Baja California. Mientras que los trabajos de construcción han iniciado en el Hospital de Cherán y el rescate del viejo Hospital “Vasco de Quiroga”, en Michoacán; la ampliación de la Clínica Hospital de Chilpancingo; los Centros de Salud de Servicios Ampliados en Texcoco y Rincón de Romos; así como el Hospital General de Cancún.