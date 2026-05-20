Entregan Distintivos de Calidad a 21 Negocios

Y Credenciales Oficiales a Siete Guías Certificados

Por Miguel Alvarado Valle

La Secretaría de Turismo de Zacatecas entregó distintivos de calidad a 21 empresas del sector y otorgó credenciales oficiales a siete guías certificados, en una jornada enfocada en fortalecer la profesionalización y la competitividad turística del estado. Durante el evento, autoridades estatales y representantes del sector destacaron que la capacitación permanente y las certificaciones son herramientas clave para mejorar la atención a visitantes nacionales e internacionales.

Uno de los hechos más relevantes de la ceremonia fue la entrega del distintivo de Turismo Comunitario al Parque Nacional Sierra de Órganos, que se convirtió en el primer destino zacatecano en obtener esta certificación. El secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, señaló que estas acreditaciones representan un compromiso con la calidad, la confianza y la cercanía hacia quienes visitan la entidad.

Explicó que, por instrucción del gobernador David Monreal Ávila, el estado continuará impulsando los procesos de certificación y profesionalización en toda la cadena de valor turística. En el evento también se entregó el Distintivo Moderniza a hoteles, restaurantes y negocios turísticos como Mesón de Jobito, Hampton by Hilton Zacatecas, Cali Boulevard, Cali Centro, CH, Wings Army Zacatecas y Café Punta del Cielo Centro Histórico, entre otros.

Asimismo, se otorgó el Sello Punto Limpio a diversos hoteles y espacios turísticos, entre ellos Garden, Paraíso Caxcán, City Express by Marriott, Reyna Soledad, La Mina El Edén y Ecoparque El Paraíso, reconociendo sus buenas prácticas de higiene y operación.

Barragán Ocampo destacó que, tras la pandemia, los turistas buscan destinos y empresas certificadas que garanticen higiene, calidad y servicios confiables. Por ello, aseguró que el Gobierno del Estado seguirá trabajando para continuar financiando certificaciones y cursos dirigidos a prestadores de servicios turísticos.

Añadió que, desde el inicio de la actual administración, se han capacitado y certificado miles de trabajadores del sector mediante una coordinación permanente con cámaras empresariales y organismos turísticos.

Durante la ceremonia también fueron entregadas siete credenciales a guías certificados por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, entre ellos Ivón Mayela Hernández Ortiz, Jaime Giovanny Caldera Guerrero, Jesús Moisés López Cid, Raúl Sosa Camacho, Yise Anahí Méndez Tamariz, Alma Rosa Moreno de León y Juan Alberto Arguijo Beltrán.

Indicó que las acreditaciones cuentan con vigencia de 20 años y reconocen la experiencia y preparación de quienes representan al estado ante los visitantes Finalmente, autoridades estatales señalaron que la meta es consolidar a Zacatecas como un destino turístico competitivo, confiable y con estándares de excelencia en sus servicios.