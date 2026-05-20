General Motors Producirá en México 80 mil Vehículos Para el Consumo Nacional Que Antes Se Importaban

Plan México es Creer y Pensar en los Trabajadores Mexicanos: CSP

La producción de 80 mil vehículos para el consumo nacional, hacia el 2030, forma parte de la inversión de mil mdd anunciada por General Motors en enero de este año.

Se ensamblarán, a partir del 2027, dos modelos: Chevrolet Groove y Chevrolet Aveo, en las plantas ubicadas en Ramos Arizpe, Coahuila.

Toluca, Estado de México, 19 de mayo de 2026.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el Plan México es creer y pensar en las y los trabajadores mexicanos, así lo señaló durante el anuncio de General Motors respecto a la producción en el país de 80 mil vehículos hacia el 2030 para el mercado nacional, los cuales se importaban de Asia, como parte de la inversión de mil millones de dólares (mdd) anunciada en enero de este año.

“Agradecer a General Motors, porque eso que fue una idea hace poco más de un año hoy es una realidad. De verdad, muchísimas gracias. Es la visión de creer en México, de pensar en México y de pensar en las y los trabajadores mexicanos. Este es el Plan México. Yo, la verdad, soy muy positiva siempre, es la obligación de cualquier presidente o presidenta del mundo. Lo primero es que hay que ser positivo. Imagínense si uno fuera negativo, lo que traduciría hacia los demás. Siempre hay que ser positivo. Pero en particular, cuando nos reunimos y cuando trabajamos juntos, salimos adelante, y eso es lo que hoy estamos viendo”, puntualizó desde el Complejo Toluca de General Motors.

Recordó que el Plan México es producir más en el país para disminuir las importaciones, por ello ante la imposición de aranceles a la producción de vehículos, el objetivo es que las empresas automotrices se queden en México.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que la producción de 80 mil vehículos protegerá empleos, significará más inversión y, con ello, los automóviles tendrán más partes hechas en el país, como muestra de que el Plan México funciona.

El presidente y director general de General Motors México, Francisco Garza Rodríguez, detalló que será a partir del 2027 cuando iniciará el ensamblaje local de dos modelos: Chevrolet Groove y Chevrolet Aveo. La producción se realizará en Ramos Arizpe, Coahuila donde se ubican cinco plantas con más de cinco mil trabajadores. “Creemos en México, invertimos en México y seguimos creciendo con México”, señaló.

Agregó que General Motors tiene 30 años en México, genera más de 23 mil empleos directos en el país y sus cuatro complejos de manufactura impulsan el desarrollo regional. Asimismo, cuentan con más de 700 ingenieros mexicanos que diseñan, validan partes y componentes para México y el mundo; con una red de proveeduría de 650 proveedores nacionales a quienes GM compra 28 mil mdd anuales; más de 300 puntos de venta en territorio nacional y más de 40 modelos en el portafolio. Señaló que se trata de una empresa con responsabilidad social al fomentar la educación de calidad, el cuidado del medio ambiente y el apoyo a las comunidades.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó que General Motors es una empresa que ha transformado la industria automotriz nacional y que hoy reafirma su confianza en la entidad.