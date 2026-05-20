Persisten las Agresiones Contra Trabajador del Hospital de la Mujer, por su Orientación Sexual

Colectivos LGBT Cierran Filas Para Exigir Solución Inmediata

Por Nallely de León Montellano

Colectivos LGBT de Zacatecas realizaron este martes un acompañamiento en el Hospital de la Mujer Zacatecana para respaldar a un trabajador identificado como “Beto”, quien denunció presuntos actos de discriminación, agresiones verbales y físicas al interior de la institución.

Durante una rueda de prensa realizada afuera del nosocomio, activistas y representantes de organizaciones señalaron preocupación por la atención que las autoridades hospitalarias y las instancias correspondientes han dado al caso, el cual ya fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

“Nos preocupa por el relato de los hechos que el compañero da, porque puede existir una situación de discriminación y también de incitación al odio. Eso no se puede permitir”, expresó Paz Barrón, representante de colectivos LGBT.

El activista señaló que, pese a existir medidas cautelares emitidas por la Fiscalía, el trabajador continúa enfrentando agresiones y un ambiente hostil dentro del hospital. Indicó que el acompañamiento busca exigir un tratamiento “apegado a derechos humanos” y con perspectiva LGBT. Asimismo, cuestionó que las instituciones públicas difundan mensajes contra la homofobia y la discriminación mientras, aseguraron, persisten prácticas de exclusión al interior de dependencias gubernamentales.

“No necesitamos palmaditas ni discursos; necesitamos congruencia y políticas antidiscriminatorias reales”, mencionó. En el pronunciamiento participaron integrantes de colectivos como Transformando Vidas y la Colectiva Lesbofeminista de Zacatecas, quienes advirtieron que permanecerán atentos al desarrollo del caso.

Por su parte, el trabajador afectado aseguró que las agresiones no han cesado pese a la intervención de la Fiscalía.

“En lugar de arroparme como trabajador, siento que están apoyando a la contraparte. Las autoridades del hospital no saben cómo actuar ni conocen los protocolos”, expresó. Detalló que las agresiones han sido principalmente verbales, aunque también denunció intentos de agresión física.

“Usan palabras denigrantes relacionadas con mi orientación sexual. Son expresiones homofóbicas y ofensivas”, afirmó. Explicó que la primera denuncia fue presentada el pasado 13 de marzo ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y posteriormente ante la Fiscalía, donde se inició una carpeta por presunta discriminación.

Según relató, alrededor de ocho personas estarían involucradas en las agresiones, todas trabajadoras del mismo hospital.

Representantes de los colectivos informaron que la queja presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue remitida a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y también podría ser atraída por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Mientras tanto, señalaron que la Fiscalía ya dictó medidas cautelares para evitar acercamientos o nuevos actos que pudieran poner en riesgo al denunciante. Explicaron que estas medidas tienen carácter preventivo y buscan impedir una escalada de violencia. Los colectivos insistieron en la necesidad de que las autoridades de salud abran espacios de diálogo y revisen los protocolos internos para prevenir actos de discriminación dentro de las instituciones públicas.

“Muchas veces se minimizan estas acciones diciendo que fue sólo un mensaje o una palabra, pero eso constituye discurso de odio y homofobia”, señalaron. Advirtieron que este tipo de conductas no sólo afectan a la persona denunciante, sino que generan ambientes laborales hostiles para integrantes de la comunidad LGBT.

“Todas las personas merecen trabajar en condiciones dignas y seguras”, enfatizaron. Durante la conferencia también intervino una compañera del área donde labora el denunciante, quien aseguró que las personas señaladas pertenecen a otros turnos y no tienen relación directa con el equipo supervisado por él.

“Él es supervisor del turno de la mañana y quienes lo están agrediendo son de otros turnos. Esto ya es algo personal hacia él”, afirmó. Los colectivos reiteraron que permanecerán vigilantes del caso y de la actuación de las autoridades estatales y hospitalarias.