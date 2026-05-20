Productores Anuncian Bloqueo Ferroviario

Iniciará el Viernes si Autoridades Insisten en Ignorarlos

Por Nallely de León Montellano

Productores de frijol que mantienen tomado el Congreso del Estado anunciaron que, de no existir un acercamiento real con autoridades estatales y federales antes del próximo viernes, iniciarán el bloqueo de las vías ferroviarias en Zacatecas como medida de presión ante el incumplimiento de acuerdos relacionados con el acopio del grano.

En rueda de prensa, representantes del movimiento aseguraron que la decisión ya fue tomada por las bases campesinas, luego de varios días sin avances en las negociaciones y tras acusar falta de voluntad política por parte de funcionarios estatales y federales.

“Queremos notificar que el próximo viernes, si para ese día no tenemos un acuerdo o un acercamiento, vamos a tomar las vías del tren. Va a ser un movimiento fuerte porque viene mucha gente del campo a apoyar esta acción”, advirtieron. Precisaron que el bloqueo comenzará alrededor de las 10 de la mañana y permanecerá el tiempo que sea necesario hasta obtener respuestas concretas.

“No vamos a soltar las vías, así sea un mes”, señalaron.

Acusan Incumplimiento de Acuerdos

Los productores reiteraron que el conflicto se originó por el incumplimiento de acuerdos firmados previamente con autoridades respecto al acopio de frijol, así como por la falta de recepción de costaleras entregadas a campesinos mediante programas federales.

Denunciaron que cientos de productores continúan sin poder ingresar su producto a centros de acopio, mientras el frijol permanece almacenado y expuesto a pérdidas.

“Tenemos acuerdos firmados y no se han respetado. Hay productores con costales en tránsito que tampoco se han acopiado”, reprocharon.

Aseguraron además que el problema afecta tanto a los mil 500 toneladas contempladas dentro del convenio inicial como a otros productores que recibieron costaleras por parte del programa federal y siguen sin respuesta.

“El Diálogo no existe”

Aunque el gobernador David Monreal Ávila ha insistido públicamente en que el diálogo continúa abierto, los productores afirmaron que, en los hechos, no existe ningún acercamiento serio.

“El gobernador dice muchas cosas, pero nada es cierto. Nosotros hemos estado abiertos al diálogo, pero nadie acude”, reclamaron. Indicaron que incluso esperaban reuniones con autoridades federales entre lunes y martes; sin embargo, acusaron que sólo han recibido mensajes ambiguos y sin confirmaciones concretas.

“Como que vienen, como que no vienen. Ya no queremos rodeos, queremos gente que se siente a dialogar y dé la cara”, señalaron. También cuestionaron que el propio secretario general de Gobierno haya promovido órdenes de restricción contra algunos integrantes del movimiento mientras públicamente llama al diálogo.

Responsabilizan a Gobiernos y Diputados

Los manifestantes responsabilizaron directamente al gobierno federal, al gobierno estatal y a la Legislatura local de cualquier consecuencia derivada de las movilizaciones anunciadas.

“Ellos nos están obligando a tomar estas decisiones por falta de sensibilidad y capacidad para resolver el problema”, afirmaron. Criticaron además la ausencia de diputados locales en el recinto legislativo, el cual permanece ocupado por los productores desde hace varios días.

“No impedimos que vengan a sesionar. El Congreso es la Casa del Pueblo, pueden venir sin problema”, expresaron. Incluso señalaron que algunos funcionarios y actores políticos se encuentran más concentrados en actividades de promoción política que en atender el conflicto campesino.

Buscan Sumar a Otros Sectores Sociales

Los voceros del movimiento adelantaron que este jueves sostendrán reuniones con otros sectores sociales, sindicatos y organizaciones para buscar respaldo a las próximas movilizaciones. Recordaron que en protestas anteriores se sumaron universitarios, docentes y otros colectivos, por lo que esperan construir una movilización más amplia.

“Tenemos que convencer a otros sectores de que esta lucha también les afecta”, señalaron.

Advierten Impacto Económico por Bloqueo Ferroviario

Los propios productores reconocieron que el bloqueo de vías ferroviarias tendrá repercusiones económicas importantes debido al volumen de mercancías y empresas que utilizan este medio de transporte.

“Sabemos lo que representa detener el tren, pero el gobierno no ha tenido capacidad para resolver el problema”, dijeron. Aun así, insistieron en que agotaron las vías de diálogo antes de optar por esta medida.

Mantendrán Plantón en el Congreso

Mientras llega la fecha anunciada para el bloqueo ferroviario, los productores permanecerán en el plantón instalado en el Congreso del Estado, donde continúan organizándose y recibiendo respaldo ciudadano. Afirmaron que personas de otros estados también acudirán a apoyar las movilizaciones y reiteraron el llamado a la ciudadanía para mantenerse atenta ante cualquier intento de desalojo mediante el uso de la fuerza pública.

“Vamos de forma pacífica, pero no nos vamos a retirar”, concluyeron.