“Reforma Judicial Plantea más Evaluación y Menos Complejidad”: Ulises Mejía Haro

Fresnillo, Zac.- El diputado federal Ulises Mejía Haro desde su rueda de prensa semanal “La Legislativa” respaldó la iniciativa de reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de elección judicial, destacando que no solo plantea recorrer la jornada electoral al domingo 4 de junio de 2028, sino también fortalecer técnicamente el modelo de renovación del Poder Judicial para hacerlo más ordenado, transparente y funcional para la ciudadanía.

Ulises Mejía Haro explicó que la propuesta contempla homologar metodologías y criterios de evaluación entre los tres Poderes, incorporar exámenes de conocimientos, fortalecer los filtros de elegibilidad y reducir el número de candidaturas por cargo para facilitar el proceso de votación y evitar boletas excesivamente complejas.

“Se busca pasar de una elección judicial compleja a un modelo más simple con mayores capacidades técnicas, mejores mecanismos de evaluación y reglas más claras para la ciudadanía”, señaló.

El legislador zacatecano destacó que otro de los objetivos centrales es fortalecer la profesionalización del sistema judicial mediante capacitación obligatoria y evaluación permanente para jueces y magistrados, así como establecer criterios homologados para los poderes judiciales de las entidades federativas. Asimismo, explicó que la reforma plantea nuevas reglas para cubrir vacantes por renuncia, muerte o destitución, privilegiando que los cargos sean renovados mediante elección y no mediante designaciones automáticas.

Ulises Mejía Haro subrayó que en la elección de 2028 se renovarían cinco magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 463 magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito, 385 jueces de Distrito, así como 424 magistrados y 2 mil 831 jueces de 25 entidades federativas, por lo que consideró fundamental construir un modelo sólido, transparente y eficiente que brinde certeza jurídica y confianza ciudadana.

“Más allá del ajuste de fechas, esta iniciativa busca consolidar un Poder Judicial más cercano a la gente, más profesional y con mayor transparencia”, agregó. Finalmente, informó que para ello se estaría convocando a un periodo extraordinario de sesiones que podría celebrarse el miércoles 27 de mayo en la Cámara de Diputados como cámara de origen, donde se discutiría esta propuesta que será enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en los próximos días.