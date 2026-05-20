Toma del Aeropuerto Generaría Pérdidas Cuantiosas: Barragán

Terminal Mantiene Vuelos con Alta Ocupación e Importante Afluencia, Señala

Por Miguel Alvarado Valle

El secretario de Turismo de Zacatecas, Le Roy Barragán Ocampo, advirtió que una posible toma del Aeropuerto Internacional de Zacatecas por parte de agricultores tendría un impacto considerable para el turismo y la conectividad del estado, debido a que actualmente la terminal aérea mantiene vuelos con alta ocupación y una importante afluencia de visitantes.

Destacó que el aeropuerto recibe turistas nacionales e internacionales que llegan a Zacatecas para vacacionar, visitar a sus familias o participar en celebraciones y fiestas patronales en distintos municipios, por lo que cualquier interrupción en las operaciones afectaría directamente la movilidad y la actividad económica relacionada con el turismo.

El secretario explicó que la afectación no sólo recaería en el sector turístico, sino también en la logística y el bolsillo de los viajeros, ya que muchos visitantes llegan con itinerarios previamente definidos y con fechas específicas tanto de llegada como de regreso.

Señaló que en los últimos años ha incrementado el interés de paisanos y turistas por realizar bodas, bautizos y otros eventos familiares en Zacatecas, lo que ha fortalecido la actividad turística y económica en diversas comunidades del estado. Barragán Ocampo destacó además que actualmente el aeropuerto mantiene conexiones importantes mediante aerolíneas como Volaris, American Airlines y Aeroméxico, y recordó que el próximo 2 de junio iniciará operaciones la nueva ruta aérea Zacatecas-Guadalajara, considerada estratégica para ampliar la conectividad del estado. Indicó que esta nueva conexión permitirá enlazar a Zacatecas con 29 ciudades de Estados Unidos, además de destinos de Canadá, Centroamérica y Europa.

Sobre las posibles pérdidas económicas que ocasionaría una eventual suspensión de operaciones en el aeropuerto, el secretario reconoció que sería difícil calcular el monto exacto, aunque afirmó que el impacto sería “cuantioso”, debido a que implicaría el desvío de vuelos hacia otras terminales aéreas y generaría una serie de complicaciones operativas y económicas tanto para las aerolíneas como para los pasajeros.

Finalmente subrayó que cualquier situación relacionada con el aeropuerto involucra directamente a autoridades federales, ya que se trata de instalaciones estratégicas y de alta seguridad bajo supervisión de la Federación.