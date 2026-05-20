Zacatecas Celebrará a la Juventud con Música, Emprendimiento y Talento Local en el Festival Joven 2026

Para conmemorar el Día del Estudiante y generar espacios de convivencia para las juventudes zacatecanas, el Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por Miguel Varela, a través de la Dirección General de Solidaridad y Desarrollo Humano y del Departamento de Juventud, realizará el próximo 20 de mayo la segunda edición del Festival Joven 2026 en la Plazuela Miguel Auza.

La directora de Solidaridad y Desarrollo Humano, Nancy Espinosa, destacó que el gobierno municipal mantiene una agenda activa enfocada en las y los jóvenes de la capital, impulsando actividades culturales, recreativas y de participación social.

“Queremos invitar a todas y todos los jóvenes a que nos acompañen a este festival, que ya tuvo una gran respuesta el año pasado y que en esta edición contará con más sorpresas y muchas actividades para disfrutar”, expresó.

Por su parte, el titular del Departamento de Juventud, Raúl Calcanat, explicó que el festival se realizará el jueves 20 de mayo a partir de las 4:00 de la tarde, con el objetivo de que estudiantes de la capital y de otros municipios puedan asistir después de sus actividades escolares y festejos por el Día del Estudiante.

El funcionario resaltó que Zacatecas capital es una ciudad universitaria y de tránsito, que recibe diariamente a jóvenes de distintos municipios del estado y de entidades vecinas como Aguascalientes y Jalisco, por lo que este evento busca consolidarse como un espacio de integración y convivencia juvenil.

El Festival Joven contará con presentaciones artísticas y musicales de talento local, además de la participación de agrupaciones y artistas invitados que amenizarán la jornada hasta el cierre del evento. Entre los artistas que se presentarán destacan Max Quintero, Paola López, Crystal Miel, White Classic, Venom y Chevy Pops, entre otros jóvenes talentos.

Asimismo, se instalará un bazar juvenil con más de 35 emprendedores locales, quienes exhibirán y comercializarán productos elaborados por ellos mismos. También participarán 10 food trucks con distintas opciones gastronómicas para las y los asistentes.

Como parte de las actividades recreativas, se habilitará un espacio especial para el intercambio de estampitas del Mundial, aprovechando el entusiasmo juvenil rumbo a la próxima justa futbolística internacional.

Finalmente, ambos funcionarios reiteraron la invitación a las familias y juventudes zacatecanas para disfrutar de este encuentro gratuito que promueve el talento, el emprendimiento y la sana convivencia en el corazón de la capital.