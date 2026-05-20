Anuncian 200 Becas Para Cursos de Verano Dirigidas a Estudiantes de Preparatoria

Inscripciones Abiertas

El registro está abierto y cierra el viernes 22 de mayo; los cursos se realizarán del 6 al 17 de julio de 2026.

Las y los jóvenes podrán participar de manera gratuita en los cursos Soft Skills Games e Innovation Hub.

Las y los interesados pueden consultar la convocatoria completa y descargar los formatos de autorización en https://amx.la/verano2026/.

¿Estudias bachillerato y todavía no tienes planes para este verano? Esta es tu oportunidad de aprender, divertirte y desarrollar habilidades que te servirán para toda la vida.

El Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) otorgará 200 becas para 2 cursos que transformaran tu talento:

Soft Skills Games:

Aprenderás a comunicarte mejor, trabajar en equipo, fortalecer tu liderazgo y enfrentar retos con mayor seguridad, a través de juegos, dinámicas y desafíos.

Innovation Hub:

Aprenderás a convertir tus ideas en proyectos innovadores para resolver problemas reales, usando creatividad, tecnología y herramientas de emprendimiento.

Las inscripciones ya están abiertas y cierran este viernes 22 de mayo.

Las actividades se llevarán a cabo del 6 al 17 de julio de 2026, en un horario de 8:30 a 14:00 horas, en distintas sedes: Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, Universidad Politécnica de Aguascalientes, Universidad Tecnológica de Calvillo, Universidad Tecnológica Metropolitana y Museo Descubre.

Los requisitos para participar son muy sencillos:

Ser estudiante de bachillerato

Tener promedio mínimo de 8.0

No haber participado anteriormente en el mismo curso

Para postularte, tu escuela deberá registrarte y enviar un video de máximo un minuto donde expliques por qué quieres participar.

Consulta la convocatoria completa y descarga los formatos en: https://amx.la/verano2026/.

La lista de estudiantes seleccionados se publicará el 12 de junio en las redes sociales del IEA: https://www.facebook.com/EducacionAguascalientes

¡Haz que este verano sea diferente y prepárate para desarrollar nuevas habilidades!