Anuncian 200 Becas Para Cursos de Verano Dirigidas a Estudiantes de Preparatoria

Inscripciones Abiertas
El registro está abierto y cierra el viernes 22 de mayo; los cursos se realizarán del 6 al 17 de julio de 2026.
Las y los jóvenes podrán participar de manera gratuita en los cursos Soft Skills Games e Innovation Hub.
Las y los interesados pueden consultar la convocatoria completa y descargar los formatos de autorización en https://amx.la/verano2026/.
¿Estudias bachillerato y todavía no tienes planes para este verano? Esta es tu oportunidad de aprender, divertirte y desarrollar habilidades que te servirán para toda la vida.
El Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) otorgará 200 becas para 2 cursos que transformaran tu talento:
Soft Skills Games:
Aprenderás a comunicarte mejor, trabajar en equipo, fortalecer tu liderazgo y enfrentar retos con mayor seguridad, a través de juegos, dinámicas y desafíos.
Innovation Hub:
Aprenderás a convertir tus ideas en proyectos innovadores para resolver problemas reales, usando creatividad, tecnología y herramientas de emprendimiento.
Las inscripciones ya están abiertas y cierran este viernes 22 de mayo.
Las actividades se llevarán a cabo del 6 al 17 de julio de 2026, en un horario de 8:30 a 14:00 horas, en distintas sedes: Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, Universidad Politécnica de Aguascalientes, Universidad Tecnológica de Calvillo, Universidad Tecnológica Metropolitana y Museo Descubre.
Los requisitos para participar son muy sencillos:
- Ser estudiante de bachillerato
- Tener promedio mínimo de 8.0
- No haber participado anteriormente en el mismo curso
Para postularte, tu escuela deberá registrarte y enviar un video de máximo un minuto donde expliques por qué quieres participar.
Consulta la convocatoria completa y descarga los formatos en: https://amx.la/verano2026/.
La lista de estudiantes seleccionados se publicará el 12 de junio en las redes sociales del IEA: https://www.facebook.com/EducacionAguascalientes
¡Haz que este verano sea diferente y prepárate para desarrollar nuevas habilidades!