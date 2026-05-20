En Washington, Tere Jiménez Recibe Premio Internacional por su Liderazgo en el Servicio Público

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, recibió en Washington, D. C., el Premio al Liderazgo en el Sector Público de los Good Neighbor Awards 2026, en reconocimiento a su visión y liderazgo para fortalecer la relación de cooperación y desarrollo entre México y Estados Unidos.

Durante el evento que se realizó en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la gobernadora Tere Jiménez dijo que este reconocimiento que otorga la Cámara de Comercio México-Estados Unidos (USMCOC, por sus siglas en inglés), reafirma a Aguascalientes como un estado visionario, competitivo y con una clara proyección internacional, que impulsa la construcción de alianzas estratégicas con otros países como un eje fundamental para fortalecer su desarrollo económico y social.

“El liderazgo verdadero trasciende fronteras, genera entendimiento y abre caminos para que nuestras sociedades colaboren con una visión más amplia, responsable y humana”, sostuvo la gobernadora.

Dijo que Aguascalientes seguirá impulsando alianzas estratégicas con sus socios de América del Norte; “lo haremos con seriedad, apertura, responsabilidad institucional y con la convicción de que el futuro se construye mejor cuando caminamos juntos. Agradezco profundamente esta distinción y la recibo con el compromiso de seguir fortaleciendo los lazos económicos, culturales, educativos e institucionales que unen a nuestros pueblos”, apuntó.

Agregó que, hoy, ante un contexto internacional marcado por grandes desafíos, México, Estados Unidos y Canadá tienen ante sí la responsabilidad histórica de consolidar una región más competitiva, más segura, integrada y con mayor sentido social.

“La fortaleza de América del Norte no depende únicamente de sus tratados comerciales o de sus indicadores económicos, depende también de la confianza entre sus instituciones, de la certeza que ofrecen sus gobiernos, de la visión de sus empresas, del talento de sus jóvenes y de la voluntad de sus liderazgos para trabajar juntos”, indicó.

Por ello, dijo que “en Aguascalientes creemos en una región donde la inversión genere más certidumbre para la ciudadanía, donde la innovación abra nuevas posibilidades, donde el desarrollo económico vaya acompañado de mejores condiciones de vida y donde la cercanía de nuestras naciones sea una fuerza para construir soluciones compartidas”.

Por último, Tere Jiménez reiteró su disposición de seguir siendo parte activa de una relación de cooperación, prosperidad y entendimiento entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Ser buenos vecinos implica mucho más que compartir una frontera, significa escucharnos, respetarnos, colaborar y entender que nuestros destinos están profundamente conectados, porque cuando México, Estados Unidos y Canadá trabajan con visión común, América del Norte se convierte en una de las regiones más fuertes, dinámicas y prometedoras del mundo”, concluyó.

Cabe destacar que en la misma categoría de Premio al Liderazgo en el Sector Público, también se reconoció a Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos.

En el evento, también estuvieron presentes Anthony Wayne, exembajador de Estados Unidos en México; Albert Zapanta, director ejecutivo de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos; Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos; Alejandro Encinas, representante de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre otras autoridades.