Gobierno Federal Acuerda con Frijoleros Recibir dos mil Toneladas a 27 mil Pesos por Tonelada

Productores Liberan el Congreso y Oficinas de Secampo

Por Nallely de León Montellano

Productores de frijol lograron este miércoles un nuevo acuerdo con autoridades federales para destrabar el conflicto por el acopio del grano, lo que derivó en la liberación del Congreso del Estado y de las instalaciones de la Secretaría del Campo (Secampo), que permanecían tomadas desde hacía varios días como medida de presión.

La mesa de diálogo concluyó durante la madrugada de este miércoles, tras varias horas de negociación entre representantes del movimiento campesino y autoridades federales. Los productores informaron que se firmó una nueva minuta de acuerdos en la que se ratifican los compromisos originalmente establecidos el pasado 29 de marzo, mismos que, acusaron, no habían sido cumplidos.

La reunión se llevó a cabo en Guadalupe y contó con la participación de representantes de Alimentación para el Bienestar, la Secretaría de Gobernación y dirigentes del movimiento de productores. Entre los principales acuerdos se establece la entrega inmediata de costalera para pequeños productores y el inicio del acopio de frijol a partir del 25 de mayo, incluyendo tanto a productores que recibirán costales como a quienes ya tenían su carga almacenada frente a las instalaciones de Secampo.

Asimismo, Alimentación para el Bienestar se comprometió a acopiar dos mil toneladas de frijol a un precio de 27 mil pesos por tonelada. Los productores señalaron que uno de los elementos que les dio confianza para aceptar el acuerdo fue la participación directa de autoridades federales en la firma del documento, situación que, aseguraron, no ocurrió en el convenio previo.

“Ahora sí firman autoridades de Alimentación para el Bienestar. En la otra ocasión carecíamos de eso, era un acuerdo meramente con el estado”, expresaron.

El abogado Jorge Rada Luévano, quien ha acompañado jurídicamente al movimiento, explicó que la minuta incluye cláusulas específicas para proteger legalmente a los productores en caso de un nuevo incumplimiento.

Detalló que las y los campesinos se reservaron el derecho de emprender acciones legales administrativas, civiles y jurisdiccionales si las autoridades vuelven a incumplir. “Se instaló además una mesa permanente de seguimiento y verificación de esta minuta precisamente para evitar que vuelvan a retractarse como ocurrió anteriormente”, señaló.

Rada consideró que el acuerdo representa un avance importante y sostuvo que también debe sentar un precedente para evitar que situaciones similares se repitan en próximos ciclos agrícolas. Dentro de la minuta también se estableció que las partes actuarán bajo principios de buena fe y que la firma del documento no implica renunciar a acciones legales futuras.

Además, se acordó recibir 75 toneladas adicionales de distintas variedades de frijol, aunque ello implicará modificaciones al sistema operativo de acopio. Durante la conferencia posterior a la negociación, productores reconocieron que la presión social, el respaldo de diversos sectores y la posibilidad de radicalizar las protestas –incluyendo la toma de las vías del tren– influyeron para que finalmente el gobierno federal se sentara a negociar.

“Ellos pensaban que ya estábamos cansados y doblados, pero hoy estamos más fuertes que nunca”, expresó Rubén Hernández Muñiz, representante del movimiento.

El dirigente recordó que inicialmente las autoridades ofrecían recibir únicamente mil 200 toneladas a 16 pesos por kilo, propuesta que rechazaron tajantemente.

Finalmente, tras horas de negociación, lograron que las dos mil toneladas contempladas en el acuerdo fueran recibidas al precio de 27 mil pesos por tonelada.

Los productores reiteraron que la movilización no sólo gira en torno al frijol, sino a una serie de problemáticas que enfrenta el campo zacatecano, entre ellas temas relacionados con la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad, la financiera rural y los convenios tripartitas de energía.

También acusaron abandono por parte de diputados locales, legisladores federales y senadores, a quienes calificaron de “traidores” por no intervenir en uno de los momentos más críticos para el sector agrícola.

En la conferencia estuvieron presentes representantes sindicales, docentes, activistas y organizaciones que respaldaron el movimiento durante los días de protesta, entre ellos integrantes de sindicatos universitarios, colectivos sociales y asesores jurídicos.

Los productores agradecieron especialmente el respaldo ciudadano y el acompañamiento constante de medios de comunicación, a quienes reconocieron como pieza clave para visibilizar el conflicto. Mientras las mesas, lonas y utensilios comenzaban a retirarse del plantón instalado en el Congreso, campesinos y simpatizantes compartían café, frijoles y pan entre abrazos, aplausos y consignas de victoria.

“Esto es por Zacatecas. Vamos a rescatar Zacatecas”, expresaron al cierre del encuentro.

Con la firma del acuerdo quedaron suspendidas, por el momento, las acciones de protesta previstas para los próximos días, incluida la toma de las vías ferroviarias anunciada previamente por el movimiento campesino.

Limpian el Congreso Antes de Retirarse

Una vez anunciados los acuerdos con autoridades, las y los productores comenzaron a desalojar el edificio del Palacio Legislativo, donde permanecieron en plantón durante las últimas dos semanas y media como parte de su jornada de protesta por el incumplimiento en los acuerdos relacionados con el acopio de frijol.

Poco a poco retiraron colchonetas, cobijas, mesas, sillas y distintos utensilios que utilizaron durante su estancia en el recinto, entre ellos vasos, platos, cacerolas, medicamentos y despensa que fue reunida gracias al apoyo social recibido durante los días de movilización.

Antes de abandonar el lugar, las y los manifestantes también barrieron y trapearon las áreas que ocuparon dentro del Congreso del Estado. Insistieron en que nunca utilizaron el inmueble con la intención de dañarlo, sino como un espacio de resistencia para visibilizar la problemática que enfrenta el campo zacatecano.

En paralelo, productores se trasladaron al municipio de Calera para la entrega de paquetes de costales, proceso que originalmente estaba programado para las 12:00 horas, aunque registró varias horas de retraso.

De acuerdo con los propios campesinos, la distribución comenzó hasta alrededor de las 16:00 horas debido a demoras administrativas relacionadas con la elaboración de recibos y validación de listas.

“Hubo un retraso porque se mandaron las listas y hasta que no hicieron los recibos para entregar costales nos hablaron que ya entonces ahora sí; la gente nos trasladamos hacia acá, hasta Calera, pero no fue a las 12, sí hubo mucho retraso, pero ahorita ya casi acaban de entregar los costales a todos los que faltaban”, explicó uno de los productores.