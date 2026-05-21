Impulsa DIF Capital Niñez Segura con Pláticas de Prevención

Comprometidos con el desarrollo integral de la niñez, en DIF Capital bajo la visión del alcalde, Miguel Varela, se ha impulsado la prevención y educación para una niñez segura, como una prioridad de nuestra presidenta honorífica, Karla Estrada.

Se llevaron a cabo pláticas sobre higiene menstrual, pubertad, prevención del abuso sexual infantil, conociendo mis emociones y un taller de valores, dirigidas a niñas y niños de la escuela primaria Ramón López Velarde, ubicada en la colonia Díaz Ordaz.

Asimismo, se realizó la Escuela para Padres, con la finalidad de brindar herramientas a madres y padres de familia para acompañar el desarrollo emocional y físico de sus hijas e hijos, reforzando la comunicación y la prevención desde el hogar.

Tania Castro, psicóloga de DIF capital y encargada del programa Niñez y Juventud, informó que estas pláticas se brindan con información clara y acorde a su edad. “Buscamos dotar a la niñez de herramientas para su autocuidado, su salud y su protección”, expresó.

Al respecto, Mitzia Peláez, directora del DIF Capital, señaló que “trabajar desde la prevención con niñas, niños y sus familias nos permite construir entornos más seguros; por ello llevamos información útil y sensible a cada escuela, porque una niñez informada es una niñez protegida”, concluyó.