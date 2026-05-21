Más Calles Dignas para Zacatecas: Miguel Varela Entrega Obras de Infraestructura

El Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el presidente municipal Miguel Varela, continúa fortaleciendo la infraestructura urbana de la capital mediante obras de pavimentación y rehabilitación vial que mejoran la movilidad y elevan la calidad de vida de cientos de familias zacatecanas.

A través de la Dirección General de Infraestructura y Obra Pública, dirigida por Luis Fernando Maldonado Moreno, se realizaron importantes acciones en las colonias Colinas del Padre y Lomas de Cristo, como parte del programa Fondo FAISMUN 2025, reafirmando el compromiso de la administración municipal con el desarrollo ordenado y la atención a las necesidades prioritarias de la ciudadanía.

En la colonia Colinas del Padre, cuarta sección, se llevó a cabo el reencarpetamiento con asfalto de diversas calles con una inversión superior a los 2.2 millones de pesos. Esta obra beneficia directamente a alrededor de 2 mil personas y contempló la rehabilitación de 7 mil 471 metros cuadrados de carpeta asfáltica compactada, además de labores de limpieza en banquetas y pintura de tráfico en guarniciones.

Las acciones se realizaron en las calles Cerro del Borrego, Colorado, Del Tigre, Ameca y Cerro Tequila, brindando mejores condiciones de tránsito tanto para automovilistas como para peatones.

De igual forma, en la colonia Lomas de Cristo se ejecutó la construcción de pavimentación con concreto asfáltico en la calle Del Cristo, con una inversión cercana a los 760 mil pesos y beneficio directo para más de 500 habitantes.

La obra incluyó trabajos de excavación, base hidráulica, colocación de piso de concreto asfáltico, construcción de guarniciones y pintura vial, permitiendo una circulación más segura y eficiente para las familias de la zona.

El alcalde Miguel Varela destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para dignificar las colonias de la capital y responder a demandas históricas de la población, priorizando obras de impacto social que contribuyan al desarrollo de Zacatecas.

Por su parte, Luis Fernando Maldonado Moreno señaló que la Dirección de Infraestructura y Obra Pública continuará trabajando en proyectos que fortalezcan la conectividad urbana y generen espacios más seguros y funcionales para las y los ciudadanos.