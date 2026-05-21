Mueren dos Sicarios en dos Ataques a Balazos Contra Policías Estatales

En su Huida, Criminales Realizan dos Bloqueos Carreteros

Por Margarito Juárez González

Trinidad García de la Cadena, Zac.– Durante la madrugada de ayer se registró un enfrentamiento entre miembros de la delincuencia organizada y elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) de la Policía Estatal Preventiva (PEP), en el cual fueron abatidos dos sicarios. Por parte de los uniformados no se reportaron heridos ni bajas.

Alrededor de las 3:40 horas, pobladores de la cabecera municipal alertaron al Sistema de Emergencia 911 sobre detonaciones de arma de fuego. Se trató de un ataque a policías estatales, repitiéndose más tarde otra balacera contra uniformados, quienes repelieron la agresión. El intercambio de disparos se prolongó varios minutos, tras lo cual los delincuentes lograron escapar.

Cerca del auditorio municipal quedaron los cuerpos de dos sicarios abatidos. En las primeras investigaciones se estableció que, durante la huida, los criminales bloquearon con camiones pesados el tramo carretero del municipio de Jalpa hacia el estado de Aguascalientes, así como la vía a Huanusco.

La zona fue acordonada por elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Estatal Preventiva, Metropol, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, con el fin de preservar la escena. Posteriormente, acudieron Policías de Investigación y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), quienes realizaron las diligencias de campo, entre ellas el levantamiento de cartuchos percutidos.

Los cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley. Ambos permanecen en calidad de no identificados, en espera de que familiares acudan a reclamarlos.

Ya por la mañana, las carreteras fueron liberadas y las actividades en la cabecera municipal y zonas aledañas se restablecieron bajo vigilancia de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Blindaje en Aguascalientes

Ante los hechos registrados en Jalpa, Zacatecas, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes intensificó la vigilancia en la zona limítrofe del sur poniente de la entidad, particularmente en la carretera Calvillo-Jalpa, con el objetivo de fortalecer el control en los accesos y mantener la seguridad de la población.

El titular de la dependencia, Antonio Martínez Romo, detalló que las corporaciones realizan patrullajes preventivos, filtros de revisión y presencia táctica en puntos estratégicos de ingreso al estado, a fin de detectar oportunamente cualquier situación que pudiera representar un riesgo y reforzar la tranquilidad de las familias.

Añadió que el helicóptero Fuerza Uno participa con sobrevuelos de reconocimiento y apoyo táctico, lo que permite ampliar la vigilancia y fortalecer la capacidad de reacción de las unidades desplegadas en tierra.