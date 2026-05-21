Presidenta Claudia Sheinbaum Celebra Mejoría del 5.1% en 2025 en el Índice de Paz del IEP

La Construcción de la paz en México es Reconocida Internacionalmente:

“Tan podemos que está reconocido internacionalmente que estamos construyendo la paz a diferencia del pasado que se hacía la guerra, eso es lo que hoy estamos viviendo por eso a mucho orgullo vamos a salir adelante”, puntualizó.

Ciudad de México, 20 de mayo de 2026.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que la construcción de la paz es reconocida internacionalmente en el Índice de Paz México 2026: Identificación y medición de los factores que impulsan la paz, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), el cual revela que en 2025 la paz en el país mejoró 5.1 por ciento, lo que representa la mejora más significativa en, al menos, una década, la mayor registrada en la historia de dicho índice en México y representa el sexto año de avance, luego de cuatro años de deterioro sustancial del 2015 al 2018.

“Por eso hoy es muy importante la defensa de la soberanía, la defensa de la patria, porque la defensa de la soberanía, la defensa de la patria significa la defensa del pueblo y de las conquistas del pueblo de México. Por eso no hay que dejarse llevar por susurros externos o por hipocresías baratas o por quien tiene otros intereses que es regresar por sus fueros a gobernar a México”.

“Eso es lo que tenemos que decirle todos los días a la gente, que confiemos en nosotros, en las y los mexicanos, que es nuestro pueblo, que miren que ha vivido desgracias, dificultades, pero siempre se levanta, eso se llama dignidad y eso es lo que hoy tenemos que poner por encima de todo frente a las visiones injerencistas. Tan podemos que estamos construyendo más trenes, más hospitales, tan podemos que está reconocido internacionalmente que estamos construyendo la paz a diferencia del pasado que se hacía la guerra, eso es lo que hoy estamos viviendo por eso a mucho orgullo vamos a salir adelante”, resaltó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que este índice reconoce que con la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a construirse la paz en el país y que la Estrategia Nacional de Seguridad del actual gobierno está dando resultados.