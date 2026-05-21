Presidenta Sheinbaum Firma Acuerdo Para la Creación del Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del Maíz Blanco “Precio Justo”

“Vamos a Garantizar la Soberanía Alimentaria”

El nuevo sistema consta de tres componentes: comercialización anticipada por contrato, venta de insumos a precio justo y mecanismo de protección al maíz blanco y su precio, detalló AGRICULTURA.

La SHCP implementará mecanismos de protección a productores en casos de contingencias climáticas y variación de precios en el mercado internacional.

Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el Acuerdo para la creación del Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del maíz blanco en México, como parte de la construcción de la soberanía alimentaria y garantizar un precio justo, en beneficio de 61 mil productores de todo el país y 705 mil hectáreas para la producción de 7 millones de toneladas de maíz blanco.

“Es realmente un acuerdo muy bueno y es un acuerdo voluntario, a nadie se le obligó aquí a estar en esta mesa, sino todo mundo dijo: vamos por México, vamos por la producción de maíz, vamos a garantizar la soberanía alimentaria, vamos a garantizar la autosuficiencia, vamos a garantizar que los productores vivan bien, vamos a garantizar que quienes utilizan el maíz para otros productos puedan tener la garantía de un buen producto.

“Entonces, realmente es una muy buena historia la que el día de hoy estamos contando, en pocas palabras participan los que venden insumos, los que compran el maíz, los productores de maíz y un esquema diseñado por la Secretaría de Hacienda que nos permite tener cierta seguridad. Hoy estamos garantizando el precio justo gracias a todas y todos ustedes, que se pueda vender la tonelada de maíz a un precio justo para los productores, ya después nos podemos sentar a hablar de financiamiento y otras cosas, pero lo primero era garantizar un precio justo y este precio justo lo tenemos gracias a todos los que están en esta mesa. Así que como Presidenta me toca decir: gracias a todas y todos, cuando trabajamos juntos salimos adelante”, resaltó desde el Salón de Tesorería.

La Jefa del Ejecutivo Federal detalló que en la construcción de este acuerdo participaron productores, proveedores de semilla, de fertilizantes, de plaguicidas, compradores, nixtamaleros, la industria de harina de maíz, el sector que compra alimento para el ganado y el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Como resultado, dará paso a la creación de un padrón de toda la cadena productiva y el diseño de una plataforma que vincule a los productores con proveedores y con la industria para dar certeza en la venta del grano y estabilidad en los precios. Destacó la participación de la SHCP para implementar esquemas de protección a la cosecha de maíz ante contingencias climáticas o variación de precios en el mercado internacional.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, puntualizó que este acuerdo busca garantizar la autosuficiencia de maíz blanco, estabilizar el mercado nacional y fortalecer la rentabilidad de pequeños y medianos productores a través de tres componentes: comercialización anticipada por contrato, venta de insumos a precio justo y mecanismo de protección de maíz blanco y su precio.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, señaló que uno de los objetivos de los sistemas de protección ante contingencias climáticas es brindar estabilidad a los productores en el corto, mediano y largo plazo; además de fortalecer las cadenas de valor como lo es la producción de tortilla.

La coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), Altagracia Gómez Sierra, destacó que gracias a la visión de la Jefa del Ejecutivo Federal se pudo salir de una situación de emergencia causada por precios bajos y una condición precaria internacional, con la venta de más de 2 millones de toneladas a precio por encima del mercado en el Bajío en menos de dos meses; comprometer casi 3 millones de toneladas antes de la cosecha de Sinaloa con compradores nacionales; beneficiar a 36 mil productores en cuatro estados, 25 mil en Sinaloa en solo tres meses.

La representante de los productores de maíz de Michoacán, Francisca Rosalba Jiménez Juárez, agradeció el respaldo de la Presidenta de México con este y otros apoyos como Producción para el Bienestar y la Tecnificación del campo, que permiten mejorar sus rendimientos, que ofrecen certeza y seguridad de que su trabajo se traducirá en bienestar.