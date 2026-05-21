Quitarán Jugoso Salario a Consejeros del CDHEZ; Cobran $20 mil por Sesionar una vez al mes: GFM

Uno de Ellos Recibía Pago por Asesorar a Madres Buscadoras, Asegura

Por Gabriel Rodríguez

La diputada local por el Partido Verde, Georgia Fernanda Miranda, dio a conocer que, en su calidad de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, los legisladores coaligados han puesto un hasta aquí a todos los abusos y excesos que se han venido cometiendo dentro de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Fernanda Miranda afirmó que, de manera reciente, la comisión en turno aprobó una modificación a la Ley estatal de Derechos Humanos relacionada con adecuaciones al tema presupuestal del organismo.

“Queríamos determinar cómo es que dicha Comisión se estaba manejando en realidad, porque encontramos diversas irregularidades para acceder a los cargos de consejeros honoríficos, debido a que aquí y en otro estado más, los consejeros percibían una dieta mensual hasta por 20 mil pesos cuando únicamente sesionan una vez al mes”.

Para destrabar ese hecho, Miranda y los otros legisladores de Derechos Humanos se trasladaron a la Ciudad de México donde sostuvieron conversaciones con personal especializado en la materia.

“De viva voz supimos que en Ciudad de México los consejeros no cobran un solo centavo por fungir sino que dichos cargos son honoríficos y consultivos mientras que aquí en Zacatecas todos ellos recibían una dieta sin desempeñar labores de relevancia”, añadió.

Nosotros acordamos realizar la propuesta para que, adelante, ninguno de esos consejeros perciba ninguna dieta de modo que los próximos no reciban ese pago además de que se pretende reducir de siete a cinco el número de ellos.

“Tales consejeros han venido realizando toda suerte de abusos dentro de la CDHEZ al grado que uno de ellos, quien se decía abogado, cobraba a las madres buscadoras por resolverles sus problemas”.

Esa persona, “se autodenominaba especialista en el tema de desapariciones y les pedía dinero a cambio, por lo que promoveremos que ese tipo de cargos recaigan solamente en ciudadanos zacatecanos hacia adelante, porque hay muchos políticos que intentan meter mano en la comisión”.

El sujeto en cuestión, del cual no dijo su nombre, “intentaba enseñar a las madres buscadoras sobre la manera de introducir una queja en diversas instancias estatales, pero, no contento con ello, las acompañaba y luego les cobraba por sus servicios”.

Fue la propia CDHEZ quien procedió legalmente en contra del sujeto para separarlo del cargo. Fernanda Miranda lleva en ese equipo cuatro años y dijo que una de sus principales pretensiones es mejorar las labores del organismo, con el fin de hacerlo efectivo entre la ciudadanía.

Por el momento, ella misma, su Comisión y la CDHEZ trabajan en la creación de un padrón de violentadores de derechos humanos, que al amparo de diversas instituciones públicas y otras, no acatan el respeto a la legalidad para el caso de que no acepten las recomendaciones y promuevan la violentación entre particulares.

“Ahora ya no sólo se trata de que presenten su carta de no antecedentes penales sino que, además, exhiban públicamente la de no violentadores a nivel nacional”.