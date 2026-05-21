Seis Quejas en la CEDHZ por la Represión Policiaca del 9 de Mayo

Varios de los Detenidos Presentaron Lesiones: Maricela Dimas

Por Nallely de León Montellano

A más de una semana de los hechos ocurridos durante la protesta de productores de frijol del pasado 9 de mayo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas (CEDHZ) mantiene abiertas al menos seis quejas relacionadas con presuntas violaciones a derechos humanos cometidas durante el operativo de desalojo y detención realizado por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ).

La presidenta del organismo, Maricela Dimas Reveles, confirmó que personal de la Comisión acompañó y observó desde el inicio la manifestación de campesinos, estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), jóvenes, mujeres y adultos mayores que participaron en la protesta, misma que terminó con personas detenidas y lesionadas tras la intervención policial.

“Nosotros estuvimos desde antes en la manifestación. Hubo varios observadores y visitadores de la Comisión dando fe de los hechos, porque nuestras facultades son precisamente actuar como observadores y documentar posibles vulneraciones”, explicó.

La ombudsperson detalló que, tras las detenciones, personal de la CEDHZ se trasladó a la Fiscalía General de Justicia del Estado, lugar al que fueron llevadas las personas aseguradas durante el operativo.

“Yo estuve ahí hasta las tres de la mañana, que salió la última persona detenida, observando que se protegieran sus derechos humanos y que no continuaran las vulneraciones”, señaló.

Aunque evitó adelantar conclusiones sobre la actuación policial para no afectar el proceso de investigación, reconoció que los videos difundidos públicamente muestran indicios de posibles violaciones a los derechos humanos.

“Evidentemente en los videos se observan vulneraciones, pero no quisiera dar detalles hasta avanzar más en la investigación”, expresó. Dimas Reveles indicó que varias de las personas detenidas presentaron lesiones, por lo que la Comisión continúa brindando acompañamiento y gestionando atención médica para las víctimas.

“Para nosotros es fundamental que reciban justicia en materia de derechos humanos”, sostuvo. La presidenta de la CEDHZ insistió en que el derecho a la manifestación debe ser garantizado por las autoridades y reiteró el llamado a privilegiar el diálogo frente al uso de la fuerza pública.

“Siempre invitamos a que se fortalezca el diálogo y se respete el derecho de las y los ciudadanos a manifestarse libremente”, afirmó. El caso volvió a colocar bajo cuestionamiento la actuación de la corporación FRIZ, señalada en distintos episodios recientes por presunto uso excesivo de la fuerza durante protestas sociales. Sobre la posibilidad de que el caso sea atraído por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Dimas Reveles confirmó que ya existe comunicación con autoridades nacionales debido al impacto y alcance del tema.

“Hemos estado en contacto con ellos porque es un asunto de interés nacional. En cuanto exista una definición concreta, la estaremos informando”, dijo. Mientras avanzan las investigaciones, colectivos sociales, estudiantes y organizaciones civiles continúan señalando que el operativo del 9 de mayo dejó una profunda preocupación sobre el manejo de la protesta social en Zacatecas y el actuar de las corporaciones de seguridad frente a movilizaciones ciudadanas.