En Washington, Tere Jiménez Fortalece Alianzas Para Atraer más Inversión y Oportunidades

En Washington, la gobernadora Tere Jiménez sostuvo una serie de reuniones diplomáticas, institucionales y económicas con organismos y actores clave de la Unión Americana, en las que promovió las ventajas competitivas de Aguascalientes y por qué es considerado un destino estratégico para la inversión extranjera.

Durante su participación en el encuentro anual de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, la gobernadora de Aguascalientes expuso el dinamismo económico de la entidad, su ubicación estratégica, el talento y preparación de su capital humano, la vinculación educativa, el crecimiento industrial, la fortaleza del campo, así como la seguridad y estabilidad que distinguen a Aguascalientes a nivel internacional.

“Trabajamos todos los días para generar un entorno favorable para la atracción de inversiones, el crecimiento económico y la generación de empleos”, sostuvo.

También sostuvo un encuentro con Isabel Quiroz, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, donde ambas acordaron impulsar proyectos de cooperación, inversión y promoción económica que contribuyan a que Aguascalientes se mantenga como un referente de crecimiento y competitividad.

Además se reunió con Lila Abed, directora del Mexico Institute, con quien intercambió ideas y experiencias sobre los retos y oportunidades en materia económica, social y de vinculación internacional en la relación entre México y Estados Unidos, a fin de fortalecer la posición de Aguascalientes como un estado confiable, competitivo y con visión de futuro.

Al continuar con su itinerario, Tere Jiménez sostuvo una reunión con la doctora Waded Cruzado, presidenta de la Asociación de Universidades Públicas de Estados Unidos, con quien dialogó sobre nuevas oportunidades de colaboración académica, intercambio de talento y fortalecimiento educativo entre Aguascalientes y universidades estadounidenses, a fin de que las y los jóvenes de la entidad puedan tener acceso a más herramientas para competir en un mundo globalizado.

De igual forma, Tere Jiménez sostuvo un diálogo con Sergio Gómez Lora, director ejecutivo de la Oficina del Consejo Coordinador Empresarial en Washington, con quien habló sobre las oportunidades de colaboración, el desarrollo de cadenas de suministro, la competitividad y las ventajas que ofrece el estado para el crecimiento industrial y empresarial.

Acompañaron a la gobernadora el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, y el subsecretario de Inversión y Desarrollo de la Sedecyt, Jorge Armando Andrade Serafín.