Este Sábado, Comienzan las Catas Urbanas en el Barrio de la Estación

Vendimias de la Ruta de Vino 2026

Posteriormente, los días 6 y 7 de junio, llegarán al jardín del Barrio del Encino, frente al Museo Guadalupe Posada.

Del 4 de julio al 13 de septiembre, las familias podrán disfrutar de recorridos por viñedos, degustaciones, gastronomía y un sinfín de actividades.

Del 23 al 26 de julio, se realizará la tradicional Feria de la Uva en la explanada San Marcos.

Aguascalientes se llena de sabor y tradición con las Vendimias de la Ruta del Vino 2026, una experiencia que reúne gastronomía, catas, recorridos y diversas actividades que permiten descubrir la riqueza vitivinícola del estado.

La fiesta comienza con las Catas Urbanas, que llegarán a los barrios más emblemáticos del estado, donde las y los asistentes podrán disfrutar de la degustación de vinos locales, cuidadosamente maridados con propuestas gastronómicas de la región, además de música en vivo y experiencias guiadas por especialistas.

Las primeras catas se llevarán a cabo los días 23 y 24 de mayo en el Barrio de la Estación, en la explanada de la Plaza de las Tres Centurias, un espacio que abrirá sus puertas de las 15:00 a las 22:00 horas para recibir a quienes deseen vivir una experiencia llena de sabor y tradición.

Posteriormente, esta experiencia llegará los días 6 y 7 de junio al jardín del Barrio del Encino, frente al Museo Guadalupe Posada, también en un horario de 15:00 a 22:00 horas.

Asimismo, como parte de las Vendimias de la Ruta del Vino 2026, del 4 de julio al 13 de septiembre, las familias podrán disfrutar de una de las temporadas más esperadas del año, donde se ofrecerán recorridos por viñedos, degustaciones, gastronomía y actividades para todas las edades.

Y, finalmente, del 23 al 26 de julio, propios y visitantes podrán vivir la tradicional Feria de la Uva en la explanada San Marcos, una celebración que rinde homenaje a la riqueza vitivinícola.

Estos eventos en la entidad, representan una invitación para reencontrarse con los sabores locales, recorrer los barrios tradicionales y los viñedos desde una nueva perspectiva y disfrutar de una experiencia que celebra la identidad, la cultura y la vocación vitivinícola que distingue a Aguascalientes.