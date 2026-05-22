Imjuve y SEP Impulsan el Maratón Nacional de Lectura por la Paz

Este 22 y 23 de mayo, miles de jóvenes en todo el país saldrán a leer en escuelas, plazas y espacios públicos como parte de una gran jornada nacional por La Paz.

Ciudad de México.- Este 22 y 23 de mayo, México se va a llenar de libros, lecturas en voz alta y encuentros colectivos en plazas, escuelas, parques, canchas y espacios públicos de todo el país, miles de jóvenes participarán en el Maratón Nacional de Lectura por la Paz, una iniciativa impulsada por el Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Esta jornada busca que las y los jóvenes salgan a encontrarse, a convivir y a apropiarse de los espacios públicos a través de la lectura. Desde el norte hasta el sur del país, se organizarán círculos de lectura, lecturas en voz alta, actividades culturales y encuentros comunitarios donde se compartirán historias, poemas, cuentos, ensayos y reflexiones sobre cultura, paz y futbol. La idea es sencilla pero poderosa: salir a leer.

Leer en colectivo, leer en comunidad y hacer de la palabra una forma de construir paz y fortalecer el tejido social. Aunque existirán lecturas sugeridas para acompañar la jornada, cualquier persona podrá participar leyendo lo que quiera y desde donde quiera. La invitación está abierta para que las y los jóvenes tomen las calles, las escuelas, las plazas y todos los espacios posibles con libros, palabras e historias.

En el marco del Mundial de Futbol 2026, esta jornada también busca demostrar que el deporte, la cultura y la lectura pueden unir a las comunidades y convertirse en herramientas para construir un país más solidario, más participativo y más en paz. Desde que abrió la convocatoria, jóvenes, colectivos, escuelas y comunidades de distintos estados del país comenzaron a organizar actividades para sumarse a esta gran movilización nacional. Se espera que miles de personas participen simultáneamente leyendo en todos los rincones de México.

Esta iniciativa forma parte de la Estrategia Nacional Jóvenes Transformando México, impulsada por el Gobierno de México y encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Asimismo, se invita a compartir fotografías, videos y actividades de la jornada en redes sociales utilizando los hashtags #JóvenesTransformandoMéxico y #LecturaPorLaPaz.

Porque leer también es hacer comunidad, encontrarnos y transformar nuestros espacios, el Maratón Nacional de Lectura por la Paz es una invitación abierta para que todas y todos salgan a leer y hagan de esta jornada una gran fiesta colectiva en todo México. ¡Súmate a esta jornada nacional y hagamos que todo el país salga a leer!

Las lecturas sugeridas pueden consultarse en el siguiente enlace: https://online.fliphtml5.com/pakzh/ywpt/#p=1/.

Las y los interesados pueden registrar su actividad en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjDYAM_KN90ssDbOXfpaZlrWi_0LmM0W9dG6vZiLZBFqJ01A/viewform/.

Asimismo, las fotografías de la jornada por estado se concentrarán en la siguiente carpeta digital: https://drive.google.com/drive/folders/1hBlvCIMrhtNj7RfBoLjN6m7nj0qHfDNl/.