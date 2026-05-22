La Senadora Verónica Díaz Está muy mal Informada de la Realidad del Agro: Adame

Le Solicita que “se Deje de Politiquerías”

Por Gabriel Rodríguez

Faustino Adame, encargado de las políticas agrarias del Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ), respondió a las aseveraciones deslizadas por la senadora morenista Verónica Díaz Robles, quien el pasado miércoles escribió en sus redes sociales que habría claros intereses políticos en torno del conflicto frijolero, toda vez que el equipo de los hermanos Castro era parte integral de una estructura de coyotaje en Zacatecas.

Al respecto, Adame Ortiz dijo que no lo consideraba así y señaló que “más bien, detrás del desastre agrario en Zacatecas hay, eso sí, miles de campesinos en estado de abandono y miseria por la necesidad que se tiene”, aclaró.

Luego de que los productores en plantón, instalados en el Congreso local y quienes lograran, mediante acuerdos con la Federación que ésta le comprara las mil 500 toneladas que se habría comprometido originalmente a adquirir, Faustino Adame corrigió a la senadora y le reclamó que mejor se informe, porque “la mayoría de los campesinos no gozaron de acopio en los centros respectivos de manera reciente”.

Ademas, resaltó, “los beneficiados reales no fueron esas vastas mayorías sociales sino los coyotes de gobierno estatal”, aseveró.

“Yo le recomiendo muy respetuosamente a Díaz Robles que conozca mejor el campo, que se involucre realmente en la realidad del agro porque creo que está mal informada ya que nunca la hemos visto dando la cara ante la artera realidad de nuestros agricultores, ante la situación real que están padeciendo”.

Advirtió que más allá de los logros de los hermanos Castro el pasado miércoles ante la Federación, “lo cierto es que la mayoría no sabe de dónde va a disponer para hacer frente al próximo ciclo agrícola por lo que en este momento son raros los que anden volteando sus tierras.

“En este momento la gente ya no tiene ímpetus por sembrar porque sabe que, en el fondo, ese hecho es incosteable por lo que cuando nos dicen que hay que rotar las cosechas, les respondo que, ante los costos por electricidad para abrir pozos, la mayoría somos de temporal y ni siquiera tenemos la capacidad de planear el próximo ciclo”.

Indicó que el problema de los frijoleros que se hallaban a punto de tomar las vías del tren, provocó la reacción inmediata, pero no del gobierno estatal sino del federa; ante ello, pidió “no pasar por alto que los Castro representan sólo un grupo dentro de otros muchos grupos en una entidad en las que hay masas en espera de que se les apoye para resolver sus conflictos por frijol”.

Ante ello, advirtió que las causas reales que azotan al agro, “no se podrá evitar la emergencia de nuevos grupos de inconformes a causa de la desesperación por la que atraviesan.

“Llevan solucionadas algunas cositas cuando el problema de fondo no es solamente el tema del frijol porque en todo caso quedan pendientes la ganadería, la vivienda en el campo, el cobro de piso, las cuotas energéticas, los pozos de riego, la salud y la inseguridad, por citar sólo algunos”.

Advirtió que, pese a la buena voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum porque el país avance en todos los ámbitos, lo real es que resultan muy desafortunados los resultados de los servidores públicos que ella como titular del Ejecutivo tiene a su mando.

Finalmente, Adame Ortiz pidió a Díaz Robles que “se deje de politiquerías porque la realidad ahí está cuando hay una crisis grave en todo el campo zacatecano por lo que ella misma podría comenzar por atender a la gente pues como senadora federal (sic) debe asumir su compromiso ante las necesidades de la gente porque para eso llegó al cargo y porque por eso la votó la gente”.