Se han Destinado mil 336 mdp a Obras de Infraestructura Educativa: Bermúdez

Para Beneficio de 374 mil Estudiantes, Afirma

Por Nallely de León Montellano

Más de mil 500 obras de infraestructura educativa han sido realizadas en Zacatecas durante los últimos años, con una inversión que supera los mil 336 millones de pesos y trabajos ejecutados en 53 municipios de la entidad, informó Laura Elvira Bermúdez Valdés, titular del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas (Inzace).

De acuerdo con datos dados a conocer por la dependencia en la llamada “La Informativa”, las acciones han beneficiado a más de 430 mil personas, entre estudiantes, docentes y personal educativo, mediante construcción, rehabilitación y equipamiento de planteles de distintos niveles.

Las obras se concentraron principalmente en educación básica, rubro al que se destinaron cerca de 797 millones de pesos para más de 700 intervenciones en escuelas de todo el estado. También se realizaron proyectos en instituciones de educación superior, nivel medio superior y obras municipales relacionadas con espacios educativos.

Entre las acciones reportadas destacan construcción de aulas, sanitarios, bardas perimetrales, rehabilitaciones, mantenimiento de planteles y entrega de mobiliario y equipo.

Según las cifras oficiales, las intervenciones impactaron directamente a una matrícula superior a los 374 mil estudiantes.

Los municipios con mayor inversión fueron Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, seguidos por Loreto y Valparaíso.

Dentro de los proyectos considerados de mayor alcance se encuentra la rehabilitación de la Escuela Normal Rural “General Matías Ramos Santos”, en San Marcos, Loreto, donde se contemplan espacios deportivos como alberca semiolímpica, pista de atletismo y cancha de futbol, además de trabajos de restauración en el edificio histórico.

También fueron mencionados los nuevos bachilleratos “Margarita Maza” en municipios como Fresnillo, Guadalupe, Pinos y Río Grande, así como obras y ampliaciones en universidades e institutos de educación superior, entre ellos la UAZ, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Politécnica de Zacatecas y el Tecnológico Superior de Loreto.

Para este 2026, el Inzace proyecta una nueva etapa de inversión en infraestructura educativa superior a los 900 millones de pesos, contemplando obras para jardines de niños, primarias, secundarias, preparatorias y universidades.