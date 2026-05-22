Trampa, el Descuento que Gobierno Estatal Ofrece a Deudores Morosos por Tenencia Vehicular: González

Al Intentar Regularizarse los Envían al SAT, Acusa

Por Gabriel Rodríguez

El diputado por el Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado de Zacatecas, David González, denunció que más allá del beneplácito oficial porque Zacatecas pasara a ser un “Estado recaudatorio”, hay muchas alarmas encendidas que conducen más bien a demostrar que tenemos “un gobierno intimidatorio”.

Lo anterior, luego de que gobierno estatal decretara que durante el periodo de un mes (mayo a junio), los deudores morosos de tenencias automovilísticas pasaran a Tesorería a liquidar sus adeudos con descuentos de 60 a 65 por ciento.

“Pero en realidad la trampa es que muchos de ellos, al intentar regularizarse son enviados de inmediato al Servicio de Administración Tributaria (SAT) donde encuentran que tienen adeudos por varios miles de pesos sin motivo aparente”.

González Hernández indicó que cierto es que somos un estado insolvente que se ha transformado en otro de carácter recaudador, pero que eso no obsta para que las personas sean intimidadas de ese modo.

Explicó que los meses de enero, febrero y marzo solían ser meses de recaudación de impuestos para el pago de propiedades inmuebles y unidades automovilísticas.

“Sin embargo, esta es la primera vez que tenemos un tema intermedio para deudores o para quienes tengan pasivos atrasados, subrayó, para el tema de los vehículos; he estado investigando y creo que se les ofrece un descuento de 60 a 65 por ciento para quienes deseen pagar las deudas que tengan con el tema de las tenencias”, detalló.

Dentro de sus análisis, el legislador González Hernández encontró que hay algunas personas que han querido acceder a ese beneficio “pero quienes, por otro lado, se han venido enterando que tienen adeudos fiscales pendientes ante el SAT por lo que, al estar dentro de ese tipo de registros de Hacienda, ya no pueden ser acreedores a los descuentos ofrecidos por el gobierno en materia vehicular”.

A ello, sumó lo que él mismo denominó como “un ejemplo básico para el caso del que en su momento fue contratado por un campesino de escasos recursos hace años; se trataba de un remolque de cama baja de doble rodada, cuya carga fue en ese momento por 700 pesos pero que, cuando llegó a Finanzas hace poco este señor, encontró que ya no debía los 700 pesos sino alrededor de 28 mil”.

El entrevistado dijo que “se trata de un productor que vive día a día y quien debe moverse de manera constante entre comunidades, personas a quienes deberían en todo caso ofrecérseles mecanismos regulatorios que los compensen y no nada más la oferta de cobrarles con descuentos, pero bajo ciertas trampas.

“Esa persona es del semidesierto y –añadió– cuando se quiso acercar a pagar sus deudas con el fin de tener tránsito resulta que estaba inserta en la fila de créditos fiscales derivados de antecedentes que pudo omitir declarar en su momento cuando de lo que se trata es de ayudar a la gente de nuestras comunidades.

“Pero de 700 pesos de una traila a los 28 mil citados es una situación de una desmesura imperdonable”.

Recordó que, además, será en los próximes meses de noviembre y diciembre, el periodo para el cual, quienes tengan adeudos pendientes, puedan pasar a pagarlos con descuentos.

Se le recordó que, en su momento, su colega por Morena, Martín Álvarez Casio, prometió emitir una ley para eximir del pago de tenencias a sexagenarios morosos de años anteriores, pero el morenista no le cumplió a la población, con el desprecio correspondiente que ahora sufre el militante guinda.

A ello, Hernández González destacó que la LXV Legislatura trabaja en ese hecho y que van a hacer una ley funcional para que proceda; recordó que hace par de días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un decreto por medio del cual declara inconstitucional el cobro de impuestos en favor de la UAZ dentro de los cobros por tenencias automovilísticas o de cualquier otro tipo.

Refirió que la SCJN propinó a Zacatecas en ocasiones anteriores dos reveses, uno con el tema de Issstezac y luego con el impuesto a la UAZ.

“Es correcto que gobierno quiera recaudar más impuestos pero lo real es que los ciudadanos no tienen posibilidades de pagarlos en un momento en el que no hay estabilidad financiera; es correcto que lo haga porque ese es su derecho, pero no bajo presiones intimidatorias y, sobre todo, cuando Zacatecas crece a cero por ciento anual”, lamentó.