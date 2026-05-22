Declaran a la Guayaba de Calvillo Como Única en el Mundo

Por su Sabor, Calidad y Características Especiales

La gobernadora Tere Jiménez recibió este reconocimiento a nombre del Estado de Aguascalientes.

El IMPI otorgó la Indicación Geográfica a la Guayaba de Calvillo, lo que reconoce su calidad y la protege legalmente.

Este reconocimiento consolida a Calvillo como referente nacional en producción de guayaba: Daniel Romo Urrutia.

A nombre del Estado de Aguascalientes, la gobernadora Tere Jiménez recibió del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el distintivo que reconoce a la “Guayaba de Calvillo” como un producto único que por su sabor, calidad y características especiales sólo puede obtenerse en esta región del mundo.

“Contar con este distintivo reconocido globalmente, permitirá posicionar a Aguascalientes en mercados internacionales, elevar el prestigio del estado y abrir oportunidades de exportación y encadenamientos productivos”, destacó la gobernadora.

Asimismo, sostuvo que esto representa un paso importante en el desarrollo productivo de Aguascalientes, ya que contribuye a fortalecer la identidad agroalimentaria, proteger legalmente el nombre de origen y posicionar al estado a nivel nacional e internacional.

Mirta Monteagudo Vilchis, directora general adjunta de Propiedad Intelectual del IMPI, detalló que la Declaratoria de Indicación Geográfica es un reconocimiento legal que garantiza la exclusividad del producto, y con ello promueve el desarrollo cultural y económico de la zona.

“La Indicación Geográfica es fundamental no sólo para resguardar la calidad de productos como la guayaba, sino también para fomentar el desarrollo económico y cultural de la región. Al proteger nuestros productos a través de esta figura legal, garantizamos que cada guayaba que se produce en Calvillo lleve consigo la esencia de la tierra, las tradiciones y el arduo trabajo de las y los productores; al proteger la guayaba de Calvillo también protegemos a nuestras familias y nuestro legado cultural. Este es un acto de justicia y de orgullo para todas y todos los que han trabajado y siguen trabajando en el cultivo de este magnífico fruto”, subrayó.

Daniel Romo Urrutia, presidente municipal de Calvillo, dijo que este reconocimiento representa un hecho histórico para el sector agrícola y económico del municipio, al brindar protección legal y reconocimiento nacional e internacional a uno de los productos más emblemáticos de la región.

“Con la obtención de este distintivo se fortalecen las oportunidades para acceder a nuevos mercados nacionales e internacionales, incrementar el valor comercial del producto, diferenciar la calidad de la guayaba, generar mejores condiciones económicas para los productores locales y preservar la actividad agrícola para futuras generaciones. Este reconocimiento consolida a Calvillo como referente nacional en producción de guayaba y fortalece la competitividad del sector agroalimentario regional”, indicó.

Antonio de Jesús Meraz Jiménez, investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, presentó los detalles del estudio con el que se dio sustento técnico y científico para obtener la Indicación Geográfica de la “Guayaba de Calvillo”, así como las reglas que deberán aplicarse en el uso de este distintivo.

Ana Claudia Morales Dueñas, directora del Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes, precisó que la obtención del Indicador Geográfico de la Guayaba de Calvillo es resultado del esfuerzo conjunto entre productores, academia y gobierno.

En el evento que se celebró en Palacio de Gobierno, también estuvieron presentes la presidenta y primera voluntaria del DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel; el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Juan Carlos Arredondo Hernández; el director general del Instituto Cultural de Aguascalientes, Alejandro Vázquez Zúñiga; el secretario de Innovación y Gobierno Digital del Estado, Ramiro Pedroza Márquez; el director general de Radio y Televisión de Aguascalientes, Alberto Romero; el rector de la Universidad Tecnológica de Calvillo, Eduardo González Blas; además de representantes de la academia, empresarios y productores, entre otras autoridades.