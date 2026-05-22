Mujeres Diseñando el Futuro: Aguascalientes Recibe a Empresarias y Líderes del País

Gobernadora Inaugura el Congreso Nacional Unidas 2026

El Congreso se lleva a cabo en el Ficotrece y concluirá el 22 de mayo.

Reúne a empresarias, emprendedoras y líderes de más de 20 estados del país.

Son ustedes quienes ponen en alto a México y a nuestros estados: TJ.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la inauguración del Congreso Nacional Unidas 2026 bajo el lema “Mujeres diseñando el futuro”, que reúne a empresarias, emprendedoras y líderes de más de 20 estados del país.

“Para mí es un gusto recibirlas en Aguascalientes. Son ustedes quienes ponen en alto a México y a nuestros estados. Deben tener una mentalidad de triunfo, crecimiento y de que sí pueden cumplir sus sueños. Estamos unidas para aprender y seguir adelante”, enfatizó la gobernadora Tere Jiménez.

Norma Alicia Ramírez Hinojosa, presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME), señaló la importancia de construir un país donde más mujeres participen en la economía y ocupen espacios de liderazgo y toma de decisiones.

“Nosotras somos la confirmación de que las mujeres empresarias ya no pedimos permiso para construir el futuro, lo estamos creando y transformando desde nuestras empresas. Nuestro compromiso es seguir impulsando una agenda empresarial con perspectiva de género, que las coloque a ustedes como protagonistas del presente y futuro económico del país”, indicó Ramírez Hinojosa.

Anabel Villalobos Vela, presidenta del CCME, capítulo Aguascalientes, reconoció la suma de voluntades para hacer posible este evento.

“Gracias a las empresas, instituciones y organismos que creyeron en este proyecto y caminan a nuestro lado para hacerlo realidad. Gracias a quienes creen en un futuro que se construye con las mujeres, mano a mano. Que este congreso sea el punto de partida para que, con profesionalismo, continuemos diseñando el futuro que todas y todos merecemos”, finalizó Anabel Villalobos.

En el evento que se realizó en el Foro 3C del Ficotrece, estuvieron presentes Antonio Martín del Campo, senador de la República por Aguascalientes; Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Juan José Pavón, director general del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes; Ana María Macías Juárez, representante del Consejo Consultivo Nacional del CCME; Elvia Alicia Jaime García, vicepresidenta de Foros y Congresos con Perspectiva de Género del CCME nacional, y Patricia Martínez, vicepresidenta de Comisiones del CCME Nacional.