Firman Presidenta Claudia Sheinbaum y Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea

Reafirman la Trascendencia de la Cooperación Internacional

Declaración Conjunta de la Cumbre México – Unión Europea 2026

Nosotros, los líderes de los Estados Unidos Mexicanos y de la Unión Europea, nos reunimos en la Ciudad de México, México, el 22 de mayo de 2026 con motivo de la VIII Cumbre México-Unión Europea (Cumbre) y concluimos lo siguiente: