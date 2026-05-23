Gobierno de Miguel Varela Acerca luz y Desarrollo a Familias de Comunidades Alejadas

Como parte del compromiso del Ayuntamiento de Zacatecas por mejorar las condiciones de vida de todas las familias de la capital, el presidente municipal Miguel Varela encabezó una nueva acción de infraestructura social en beneficio de habitantes de la comunidad de Nueva Australia, donde se realizó la instalación de una planta solar fotovoltaica que permitirá llevar energía eléctrica a hogares que históricamente habían permanecido sin acceso a este servicio básico.

La obra, ejecutada a través de la Dirección General de Infraestructura y Obra Pública, representa una inversión de más de 503 mil pesos provenientes del Fondo FAISMUN 2025 y beneficiará directamente a 20 personas, quienes ahora contarán con mejores condiciones para desarrollar sus actividades diarias, elevar su calidad de vida y acceder a mayores oportunidades de bienestar.

El alcalde Miguel Varela destacó que este tipo de acciones reflejan el compromiso de su administración con la justicia social y el desarrollo equitativo de todas las comunidades del municipio, especialmente aquellas que durante muchos años permanecieron en el abandono.

“Estamos convencidos de que el desarrollo debe llegar a todos los rincones de Zacatecas. Hoy no solamente llevamos energía eléctrica, también llevamos esperanza, dignidad y mejores oportunidades para las familias que más lo necesitan”, expresó.

La obra consistió en el suministro y colocación de paneles solares aislados, inversores multifuncionales, baterías y salidas eléctricas para luminarias, permitiendo que las viviendas cuenten con energía limpia y sustentable. Además, se instalaron 16 paneles solares de alta capacidad y equipos especializados para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

El director general de Infraestructura y Obra Pública, Fernando Maldonado Moreno, señaló que este proyecto forma parte de una estrategia integral para acercar servicios básicos a comunidades alejadas y reducir las brechas de desigualdad social.

El alcalde capitalino refrenda su compromiso de construir un municipio más justo, incluyente y con mejores oportunidades para todas las familias, sin importar la distancia o ubicación de sus comunidades.