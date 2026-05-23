Más de un Millón y Medio de Jóvenes se Suman al Maratón Nacional de Lectura por la Paz: Imjuve y SEP

Las Actividades Continuarán Este 23 de Mayo en Todo México

Ciudad de México.- México vive una auténtica fiesta nacional de la lectura. Durante este 22 de mayo, más de un millón y medio de jóvenes participaron en el Maratón Nacional de Lectura por la Paz, una iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada a través del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), que movilizó a miles de personas en todos los rincones del país.

Desde muy temprano, plazas públicas, escuelas, parques, deportivos, canchas, bibliotecas y espacios comunitarios se llenaron de libros, lecturas en voz alta, poesía, cuentos, círculos de lectura y actividades culturales organizadas por jóvenes, colectivos, estudiantes, maestras, maestros y comunidades enteras que hicieron suya esta gran jornada nacional.

En los 32 estados de la República se realizaron actividades simultáneas donde las juventudes tomaron los espacios públicos para demostrar que la lectura también puede ser una herramienta de encuentro, organización y construcción de paz.

La idea fue sencilla, pero poderosa: salir a leer. Leer en colectivo, leer en comunidad y demostrar que las palabras también transforman realidades.

Durante la jornada, miles de jóvenes compartieron poemas, novelas, ensayos, cuentos, textos sobre cultura, comunidad y futbol, en un ambiente lleno de alegría, participación y convivencia. En muchos estados incluso se realizaron lecturas masivas, ferias culturales, cascaritas, micrófonos abiertos y encuentros artísticos impulsados por las propias juventudes.

Las actividades del Maratón Nacional de Lectura por la Paz continuarán este 23 de mayo con más encuentros, lecturas y actividades culturales en distintos estados de la República.

El Maratón Nacional de Lectura por la Paz forma parte de la Estrategia Nacional Jóvenes Transformando México, impulsada por el Gobierno de México y encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, las fotografías de la jornada por estado se concentrarán en la siguiente carpeta digital:

https://drive.google.com/drive/folders/1hBlvCIMrhtNj7RfBoLjN6m7nj0qHfDNl/.