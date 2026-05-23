“Mujeres que Trabajan en Estados Unidos Contribuyen 1.1 Billones De Dólares a la Economía Estadounidense”

Presidenta Claudia Sheinbaum:

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recordó que las mujeres mexicanas que viven en Estados Unidos son honestas y trabajadoras, ya que, de acuerdo con el Latino Donor Collaborative Think Tank (LDC), contribuyen con 1.1 billones de dólares a la economía estadounidense.

“Nuestra posición entre otras cosas, porque allá hay 38 millones de mexicanos, es tener una buena relación y siempre la vamos a buscar”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La directora de LDC, Ana Valdez, señaló que en Estados Unidos viven 22.2 millones de latinas de las que 14.1 millones son mexicanas adultas. En tanto que casi 8 millones de mujeres mexicanas trabajan en EU.

Asimismo, explicó que más del 50 por ciento piensa que para su avance es necesario fundar un negocio y el 82 por ciento de las mujeres mexicanas que viven en Estados Unidos están enfocadas en construir un patrimonio.

Valdez resaltó que el 26 por ciento de las mujeres mexicanas en Estados Unidos piensa que está mucho mejor que hace dos años, el 22 por ciento mejor que sus padres y el 37 por ciento piensa que las siguientes generaciones estarán mejor.

Añadió que las mexicanas están listas para ser líderes, ya que el 69 por ciento están motivadas a tomar el liderazgo, mientras que al 74 por ciento las motiva los derechos de inmigrantes, al 81 por ciento los derechos de las mujeres, además de la familia ya que el 45 por ciento de las mexicanas están casadas y 60 por ciento tienen hijos.

“Lo más importante es la intensidad con la que las mexicanas trabajan –ya vimos– con lo que las mexicanas emprenden y cómo las mexicanas se integran, por su juventud, constantemente cada año a esa fuerza de trabajo de 18 años. Esto es una tendencia. Las mexicanas no son el futuro del país, Estados Unidos, son el presente de este país, y es sumamente importante que nos empiecen a conocer por eso. Somos el presente y estos son los datos que lo confirman”, puntualizó.