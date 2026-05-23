Presidenta Claudia Sheinbaum Inaugura Hospital General del IMSS Bienestar en Beneficio de 200 mil Habitantes

En Jiutepec, Morelos

Este nuevo hospital tuvo una inversión de 715 mdp y cuenta con 66 camas, 18 consultorios, tres quirófanos y un quirófano inteligente.

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que a través del *Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria* se han concluido 29 hospitales nuevos en todo el país que están en operación y se construirán 9 mil 139 camas de hospital.

Jiutepec, Morelos, a 22 de mayo de 2026.- Desde Morelos, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la inauguración del nuevo Hospital General del IMSS Bienestar en Jiutepec, que beneficiará a más de 200 mil habitantes y tuvo una inversión de 715 millones de pesos (mdp).

“¿Por qué lo hacemos? Porque concebimos que el acceso a la salud es un derecho, nosotros creemos que si a alguien no le alcanza para un medicamento, pues entonces se convierte en un privilegio la salud. El gobierno tiene una obligación y es darle la salud a todas y todos los mexicanos, la mejor atención a la salud posible”, afirmó.

Destacó que en lo que va de su administración, a través del Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria, se han concluido 29 hospitales nuevos en todo el país que están en operación y se construirán 9 mil 139 camas de hospital con una inversión de 181 mil mdp, durante su sexenio, en los tres sistemas de salud pública: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS Bienestar.

En contraste, recordó que en 36 años de gobiernos neoliberales solo se crearon 4 mil camas, se abandonó el sistema público y se privatizaron los servicios, lo que hizo del acceso a la salud un privilegio para quienes podían pagarlo.

Anunció que uno de los objetivos del Gobierno de México es implementar un Servicio Universal de Salud para que cualquier mexicana o mexicano reciba atención gratuita en el IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar, sin importar su derechohabiencia, para lo cual este año inicia el proceso de credencialización con las personas adultas mayores. Además del desarrollo de una aplicación para que los usuarios puedan ver su expediente clínico, agendar una cita o recibir atención médica.

Señaló que en el caso del IMSS Bienestar a través del programa Rutas de la Salud se trabaja en el abasto gratuito de medicamentos en los Centros y Hospitales de este sistema.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, puntualizó que este nuevo hospital tuvo una inversión de 715 mdp, cuenta con 66 camas censables y no censables; 18 consultorios, tres quirófanos y un quirófano inteligente con pantallas integradas, brazos robóticos y capacidad de hacer cirugías a distancia, conectando al hospital con los mejores especialistas del país; además de la primera Unidad de Acto Único de Maternidad del IMSS Bienestar, con la finalidad de que una mujer pueda dar a luz con dignidad y sin ser trasladada de sala en sala.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, agradeció a la Jefa del Ejecutivo Federal por esta inversión que beneficiará a 200 mil habitantes de la entidad, ayudará a descongestionar el Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres” y generará 525 nuevos empleos.