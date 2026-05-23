Recibe Presidenta Claudia Sheinbaum al Presidente del Consejo Europeo, António Costa y a la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen

En Palacio Nacional

Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional al Presidente del Consejo Europeo, António Costa y a la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para la firma del Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea.

“Bienvenida Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y bienvenido António Costa, presidente del Consejo Europeo para la firma del Acuerdo Global Modernizado”, destacó en redes sociales.

Como parte de la Ceremonia Oficial de Bienvenida en el Patio de Honor de Palacio Nacional, se entonó el Himno Nacional Mexicano y el Himno Oficial de la Unión Europea. Posterior a ello, la Jefa del Ejecutivo Federal, el Presidente del Consejo Europeo y la Presidenta de la Comisión Europea, se tomaron la fotografía oficial.

La Presidenta de México estuvo acompañada por los secretarios de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon; de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez; de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz; el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Peña Merino; la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado Pérez; el asesor en asuntos agroalimentarios internacionales del Gobierno de México, Julio Berdegué Sacristán; el embajador de México en Bélgica y ante la Unión Europea, Rogelio Granguillhome Morfín; y el embajador en funciones de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán.

Por parte de la comitiva de la Unión Europea, estuvieron presentes la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas; el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica; Relaciones Interinstitucionales y Transparencia, Maroš Šefčovič; y el embajador de la Unión Europea en México, Francisco André.