Desde Aguascalientes se Planea la Formación de los Ingenieros de Alta Especialización que Impulsarán a México

Destaca la Gobernadora Tere Jiménez:

La gobernadora participó en la 2.ª Reunión Nacional de Semiconductores del Tecnológico Nacional de México (TecNM).

Supervisó la construcción del nuevo Laboratorio Nacional de Semiconductores y del nuevo Laboratorio de Electromovilidad en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes.

Actualmente se construyen 16 aulas didácticas, así como laboratorios de semiconductores, electromovilidad, aguas industriales y manufactura.

La gobernadora Tere Jiménez participó en la 2.ª Reunión Nacional de Semiconductores, un espacio que reunió a directivos y docentes del Tecnológico Nacional de México (TecNM), así como a representantes de los sectores público, privado e industrial, para intercambiar experiencias y fortalecer las estrategias que permitan integrar con mayor facilidad a las y los estudiantes al mercado laboral de Norteamérica.

Desde Aguascalientes, se impulsa una visión enfocada en preparar talento altamente especializado que pueda incorporarse a las cadenas productivas, tecnológicas y de innovación de América del Norte.

“Esta reunión demuestra que estamos construyendo capacidades propias para integrarnos con mayor fuerza a las cadenas de innovación de Norteamérica. El Tecnológico Nacional de México tiene un papel central en esta revolución del conocimiento; con 254 campus en todo el país, esta institución representa una de las plataformas más importantes de formación de ingenieros en América Latina”, destacó la gobernadora.

Como parte de esta estrategia, Tere Jiménez supervisó las obras de construcción del nuevo Laboratorio Nacional de Semiconductores y del nuevo Laboratorio de Electromovilidad en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA), proyecto que consolidará a la institución como referente nacional en formación tecnológica y fortalecerá la competitividad de Aguascalientes mediante la preparación de capital humano altamente especializado.

Este nuevo espacio beneficiará a más de seis mil 300 estudiantes del ITA, quienes tendrán acceso a tecnología y equipos especializados para desarrollar prácticas reales, investigación y proyectos de innovación, preparándose para integrarse a industrias de alto valor agregado, especialmente en sectores como el automotriz, tecnológico y de electromovilidad, donde Aguascalientes mantiene una importante presencia industrial.

Además, el laboratorio incrementará las oportunidades laborales y de especialización de las y los estudiantes, al egresar con conocimientos alineados a las necesidades actuales del mercado global y de las cadenas productivas de Norteamérica.

“Se trata de un proyecto que fortalecerá las capacidades en diseño electrónico, microelectrónica y procesamiento avanzado. También ampliamos la infraestructura científica y educativa con el nuevo Laboratorio de Aeronáutica de la Universidad Politécnica de Aguascalientes. Además, promovemos la colaboración internacional con universidades, centros de investigación y organismos científicos”, sostuvo la gobernadora.

Jesús Lara Ramírez, director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado, detalló que la obra contempla la construcción de dos edificios de cuatro niveles en una superficie de más de cuatro mil 600 metros cuadrados.

Por su parte, José Luis Gil Vázquez, director general del ITA, adelantó que la institución abrirá dos nuevas especialidades en el ámbito de los semiconductores, con el objetivo de que las y los jóvenes logren una rápida inserción laboral en sectores estratégicos de alta demanda.

“Aguascalientes seguirá siendo punta de lanza y continuaremos trabajando para consolidarnos como la mejor escuela de ingeniería del país. Gracias, gobernadora, por apoyarnos a consolidar estos proyectos. Hoy ya diseñamos semiconductores en Aguascalientes. Este año tenemos como reto desarrollar un chip para un electrocardiógrafo; además, buscamos crear otro semiconductor para la detección de fugas, sin romper pavimento ni banquetas”, señaló Gil Vázquez.

Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes, señaló que desde el municipio se trabaja de manera coordinada con el Gobierno del Estado y las instituciones educativas para desarrollar proyectos que beneficien a las familias y fortalezcan el desarrollo tecnológico de la entidad.

Finalmente, la gobernadora Tere Jiménez y las autoridades que la acompañaron conocieron proyectos desarrollados por estudiantes y egresados del ITA, entre ellos el sistema SIMON 64/128, creado por el exalumno Uriel Jaramillo, un chip de cifrado de datos diseñado para fortalecer la seguridad de la información.

En el evento que se realizó en el ITA estuvieron presentes Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA); Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt); Francisco Rangel Cáceres, director de Educación Superior del IEA; Ana Claudia Morales Dueñas, directora general del Instituto de Ciencia y Tecnología de Aguascalientes (Incytea); Andrea Zárate Fuentes, secretaria de Extensión y Vinculación del TecNM; Armando Ávila Moreno, presidente del Clúster Industrial de Aguascalientes (CLIA); y Francisco Araiza Méndez, dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado y Municipios (FEDESA).