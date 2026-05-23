Gobierno del Estado y CIDE Impulsan Capacitación y Desarrollo Académico Para Fortalecer la Atención a la Ciudadanía

Como parte de la estrategia de profesionalización y fortalecimiento del servicio público que impulsa el Gobierno del Estado, la Secretaría de Administración (SAE) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) establecieron una alianza de colaboración para ampliar las oportunidades de capacitación y desarrollo académico para las y los trabajadores, con el propósito de brindar a la ciudadanía una atención cada vez más eficiente, cercana y de calidad.

La titular de la SAE, Raquel Soto Orozco, informó que, a través de este acuerdo, las y los trabajadores del Gobierno del Estado podrán acceder a diversos programas de formación académica y actualización profesional, entre los que destacan el diplomado en Políticas Públicas y la maestría en Gestión Pública, además de cursos, talleres, seminarios y otras actividades especializadas que ofrece el CIDE, una de las instituciones académicas más reconocidas del país.

Precisó que este esfuerzo busca fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y humanas del personal gubernamental, a fin de consolidar un servicio público más moderno, profesional y orientado a resultados.

“El objetivo es contar con servidores públicos mejor preparados, con mayores conocimientos y herramientas que les permitan desempeñar sus funciones con eficacia, eficiencia, calidad y un verdadero espíritu de servicio, para que la ciudadanía reciba una atención profesional, digna y humana”, señaló.

Raquel Soto Orozco subrayó que la capacitación constante es fundamental para responder a los retos actuales de la administración pública, impulsar la innovación gubernamental y mejorar la toma de decisiones en beneficio de la población.

Asimismo, comentó que como parte de los acuerdos entre la SAE y el CIDE, esta institución académica también colaborará en la realización de análisis, estudios e investigaciones relacionadas con temas administrativos, laborales y de capital humano, lo que permitirá fortalecer los procesos internos del Gobierno del Estado y promover políticas públicas más eficientes y sustentadas en evidencias.

Con este tipo de alianzas, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de impulsar una administración pública más moderna, profesional, eficiente y cercana a la gente, que responda con mejores resultados a las necesidades de las familias de Aguascalientes.

En el encuentro participaron Lucero Ibarra Rojas, directora general interina del CIDE; José Antonio Peña Ahumada, coordinador general para el Estudio y Desarrollo de Políticas Públicas del CIDE; Y Héctor Mauricio Núñez Amórtegui, director de la sede Región Centro del CIDE.