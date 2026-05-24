Complicado, Retirar los Camiones de Transporte Público en Malas Condiciones: J. Reyes Romo

Sólo las Peores Dejarán de Circular, Admite

Por Miguel Alvarado Valle

Más del 60 por ciento de las concesiones del transporte público urbano en Zacatecas se encuentran en condición irregular, informó el subsecretario de Transporte Público, Javier Reyes Romo, al señalar que ya comenzó un proceso de regularización mediante mecanismos administrativos de transmisión o transferencia. Explicó que en muchos casos el poseedor actual de la concesión no corresponde al concesionario al que originalmente se le otorgó el permiso, ya que existen situaciones donde las concesiones son rentadas o prestadas.

Indicó que la intención es darle legitimidad jurídica a aquellas concesiones donde las condiciones lo permitan. El subsecretario detalló que existen alrededor de 290 concesionarios activos y cerca de 210 inactivos, los cuales ya fueron identificados por la dependencia estatal. Precisó que las concesiones inactivas no serán incorporadas al proceso de regularización y permanecerán en revisión para determinar si se someten a cancelación por parte del Ejecutivo estatal.

Reyes Romo señaló que muchas de esas concesiones dejaron de operar desde hace tiempo y actualmente se encuentran separadas del padrón de trabajo activo. En cuanto al servicio de transporte, indicó que continúan las revisiones a las unidades luego del incremento autorizado a la tarifa del pasaje, vigente desde el 1 de mayo de 2026.

Explicó que los operativos se realizan ruta por ruta y, hasta el momento, cuatro unidades ya fueron retiradas de circulación por representar un riesgo para la ciudadanía. Reconoció que gran parte de los camiones no reúnen las condiciones óptimas para prestar el servicio, aunque aseguró que la prioridad es sacar aquellas unidades que presenten mayores deficiencias o problemas de seguridad.

Reyes Romo señaló que el compromiso con los concesionarios y con la ciudadanía es continuar las revisiones lo más pronto posible, aunque aclaró que no existe una fecha límite establecida para concluirlas. Añadió que el retiro total de unidades en malas condiciones resulta complicado debido al estado general en el que opera actualmente el transporte público, por lo que señaló que la Subsecretaría mantiene cierta flexibilidad mientras avanza el proceso de inspección.

Respecto a la reactivación de las rutas 5 y 7, el subsecretario reconoció que el funcionamiento continúa siendo complicado debido a la falta de unidades disponibles. Detalló que actualmente operan apenas cuatro o cinco autobuses en cada ruta y explicó que muchos concesionarios ya no cuentan con camiones porque algunas unidades terminaron en chatarra o fueron vendidas.

Además, afirmó que varios transportistas aseguran no tener recursos económicos suficientes para comprar nuevos vehículos y reincorporarlos al servicio, por lo que dichas rutas permanecen bajo revisión.