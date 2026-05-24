Docentes: De su Compleja Labor a Resistir

Realizan encuentro con mil 100 maestros y maestras, en Zapopan

El secretario de Asuntos Profesionales de la Sección 47 del SNTE destaca que los docentes tienen que resistir el “desgaste emocional, la burocracia, las decisiones tomadas lejos de las aulas y la sensación de que muchas veces la base magisterial solo es escuchada en tiempos electorales o sindicales”

Ser docente en México no es sencillo, nunca lo ha sido, pero hoy quizá es más complejo que nunca, porque además de enseñar, los y las maestras tienen que “resistir el desgaste emocional, la burocracia, las decisiones tomadas lejos de las aulas y la sensación de que muchas veces la base magisterial solo es escuchada en tiempos electorales o sindicales”, destacó el maestro Efraín Martín Vázquez León, secretario de Asuntos Profesionales de la Sección 47 del SNTE, durante un encuentro con docentes de Jalisco para conmemorar el Día del Trabajador de la Educación.

Durante una reunión con mil 100 maestras y maestros, realizada este viernes, en Zapopan, Vázquez León destacó que “muchos docentes hoy sienten distancia, silencio y falta de representación real” por parte de la dirigencia de la Sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezada por Iván Ilich González Contreras; sin embargo, también reconoció que “el SNTE tiene una historia muy importante. Sería injusto negarlo. Ha sido parte de conquistas laborales, de estabilidad y de organización nacional”.

Además, criticó que la Sección 47 del SNTE carece de una renovación auténtica de sus vínculos con el magisterio: “Los resultados de la dirigencia actual, difícilmente logran sentirse de manera tangible en la vida cotidiana de la base trabajadora. A veces pareciera que el sindicato avanza por una especie de inercia histórica, sostenido más por su pasado que por una renovación auténtica de sus vínculos con el magisterio. Y decirlo no es dividir, decirlo es asumir con responsabilidad el momento que vivimos”.

Alternativa

Tras las críticas a la actual dirigencia de la Sección 47 del SNTE, Vázquez León anunció a los docentes la intención de crear una voz alternativa: “Por eso nos hemos puesto a pensar que debe nacer una voz alternativa, no para dividir, no para destruir, no para confrontar por confrontar (sino) para recordar algo muy simple: El sindicato necesita volver a mirar a las maestras y maestros de frente”.

Agregó que “la crítica no debe verse como traición. La crítica honesta también es compromiso. Y desde ahí surge el Frente Independiente de Renovación Magisterial y Espíritu Sindical (FIRMES)”.

Describió al FIRMES como un “proyecto humano y colectivo” totalmente alejado de “una consigna vacía”.

Destacó que han dejado de escuchar a las y los docentes: “El sindicalismo perdió mucho cuando dejó de escuchar el espíritu del magisterio. Cuando olvidó que detrás de cada plaza hay una persona. Detrás de cada trámite hay una historia. Detrás de cada docente hay años de vida entregados a formar generaciones”.

Advirtió que el FIRMES plantea apertura y diálogo con el magisterio: “Nosotros creemos en un sindicalismo cercano. Que acompañe y no solo administre. Que dialogue y no solo informe. Que forme políticamente a sus docentes y no solo los convoque en momentos estratégicos o de dificultades”.

Reiteró la necesidad de un Sindicato cercano a las y los maestros y que recorra los centros escolares del estado: “Necesitamos un sindicato que vuelva a caminar las escuelas. Que conozca el cansancio real de un trabajador de preescolar, de primaria, de secundaria, de educación especial, de educación física. Un sindicato que entienda que hoy la salud emocional del docente también es un tema educativo. Porque una maestra y un maestro agotados no pueden sostener solos todas las fracturas sociales que llegan al aula”.

Ante la falta de respaldo y diálogo de la Sección 47 del SNTE, reconoció la labor de todas y todos los docentes: “Y aun así… seguimos. Seguimos enseñando valores en tiempos de violencia. Seguimos enseñando pensamiento crítico en tiempos de desinformación. Seguimos apostando por la educación pública cuando muchos ya perdieron la esperanza”.

Ante el panorama que presentó Efraín Martín Vázquez, destacó que “este movimiento (FIRMES) no nace desde el enojo. Nace desde el amor profundo a la educación, tampoco este movimiento es artífice de secesionismo, no queremos dividir. En mi carácter de secretario de Asuntos Profesionales de la Sección 47 he aprendido que los grandes logros sindicales han sido por la fortaleza que representa la unidad nacional en nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación al cual pertenecemos todos los aquí presentes”.

Vázquez León también urgió resurgir la vocación docente y valorar a las y los jubilados: “Queremos un futuro distinto, más digno, más democrático, más humano, más congruente. Un futuro donde los jóvenes quieran volver a ser docentes por orgullo y no por falta de opciones. Donde la experiencia de los maestros jubilados sea escuchada y aprovechada. Donde la innovación educativa no sea un discurso bonito, sino una herramienta para transformar vidas.

Vázquez León no dejó de lado la política en la organización sindical, al referir que “también queremos participación política, pero una política con ética, una política académica, una política que no use al magisterio, sino que construya con él”.

El secretario de Asuntos Profesionales de la Sección 47 del SNTE reiteró a los y las maestras: “Hoy celebramos el Día del Maestro. Pero más que celebrar, debemos reconocernos. Estamos aquí para reconocernos. Para mirarnos como lo que realmente somos: mujeres y hombres que sostienen todos los días una parte fundamental de este país. Porque antes que cualquier reforma, antes que cualquier discurso político, antes que cualquier estadística, está la maestra que llega temprano, aunque nadie vea su cansancio. Está el maestro que escucha a un estudiante cuando nadie más lo hace. Está quien compra material de su bolsillo, quien prepara clases en la madrugada, quien enfrenta grupos difíciles, contextos violentos, carencias institucionales y aun así sigue creyendo en la educación.

“Por eso seguimos aquí, firmes. Firmes en nuestras escuelas, firmes en nuestras convicciones, firmes en la defensa de la educación pública. Y firmes en la construcción de un sindicalismo más humano, más cercano y digno para todas y todos.

“Gracias por no rendirse, gracias por seguir enseñando incluso en los días difíciles, gracias por sostener a generaciones enteras con trabajo, paciencia y esperanza”.

Para finalizar, Vázquez León agradeció a todos y todas las maestras su entrega y profesionalismo: “Feliz Día del Trabajador de la Educación. Y que nunca olvidemos que mientras exista una maestra o un maestro dispuesto a transformar vidas, todavía hay esperanza para México”.