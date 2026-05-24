Ejecutan a Hombre a Bordo de una Camioneta “Chocolate”

Aquí Guadalupe

Guadalupe, Zac.– Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este sábado cuando se encontraba dentro de una camioneta en el estacionamiento de la tienda de autoservicio Aurrerá, ubicado en la colonia Limantour.

Alrededor de las 21:00 horas se recibieron los primeros reportes de detonaciones de arma de fuego. Al llegar al lugar, policías municipales localizaron a un hombre de aproximadamente 40 años con múltiples heridas de bala en el interior de una camioneta Ford blanca con placas de Texas.

Paramédicos de Protección Civil municipal acudieron de inmediato, pero confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. La escena fue asegurada y quedó a cargo de policías de investigación adscritos a la unidad de homicidios.

Durante el levantamiento del cuerpo y las primeras diligencias, la zona fue resguardada por elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, quienes mantuvieron acordonado el estacionamiento para permitir las labores periciales.

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, mientras se realizan las indagatorias correspondientes para esclarecer el ataque.