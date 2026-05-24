Festival Joven 2026 Reunió a más de 2 mil Asistentes y Fortalece el Talento Local en Zacatecas

El Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por Miguel Varela, respaldó la realización del Festival Joven 2026 que se planifico desde la dirección de Solidaridad y Desarrollo Humano a cargo de Nancy Espinoza Medina. El festival fue una jornada dedicada al impulso del talento emergente, el emprendimiento local y la convivencia familiar, que logró reunir a más de 2 mil asistentes durante todo el día en la capital del estado

De acuerdo con la información proporcionada por Raúl Calcanat, Jefe del Departamento de Juventud del Ayuntamiento, en el área de talento joven participaron 11 artistas originarios de Zacatecas, quienes tuvieron la oportunidad de presentarse ante el público y compartir sus propuestas musicales y artísticas en un espacio creado para visibilizar la creatividad y capacidades de las nuevas generaciones.

Además, el festival contó con la participación de más de 30 expositores en el área de bazar, donde emprendedores y comerciantes locales ofrecieron diversos productos elaborados en la región. Esta actividad permitió fortalecer la economía local y brindar una plataforma de promoción para pequeños negocios, marcas independientes y proyectos juveniles.

Como parte de las actividades del Festival Joven 2026, también se instaló un corredor gastronómico integrado por ocho food trucks, ampliando así la oferta para las familias y visitantes que acudieron al evento. La variedad culinaria, junto con el ambiente recreativo y musical, contribuyó a generar una jornada de convivencia y entretenimiento para personas de todas las edades.

Raúl Calcanat informó que la afluencia aproximada fue de 2 mil personas a lo largo del día, tomando en cuenta el flujo constante de asistentes que disfrutaron de las presentaciones juveniles, las actividades comerciales y la zona gastronómica instalada para esta edición.

El Gobierno Municipal destacó que este tipo de iniciativas forman parte de la estrategia impulsada por el alcalde Miguel Varela para abrir más espacios de participación a las juventudes, fortalecer el tejido social y respaldar a emprendedores locales mediante actividades culturales, recreativas y económicas que favorezcan el desarrollo integral de la comunidad.

Asimismo, se reiteró el compromiso de continuar promoviendo eventos que impulsen el desarrollo artístico, económico y social de las y los jóvenes zacatecanos, fomentando al mismo tiempo la convivencia familiar y el aprovechamiento de los espacios públicos de la capital.