Historias de Búsqueda y Esperanza se Convierten en Libro Artesanal

Reúne Testimonios, Cartas y Registros Visuales

Por Nallely de León Montellano

En las instalaciones de la Fototeca de Zacatecas comenzó la elaboración artesanal del libro Historias de Búsqueda y Esperanza, un proyecto impulsado por el colectivo Buscadoras Zacatecas, el grupo Escarabajos y la colectiva solidaria Sangre de mi Sangre, que reúne testimonios, cartas y registros visuales sobre la desaparición de personas en la entidad.

La actividad se desarrolló desde las 10 de la mañana y forma parte de un proceso colectivo en el que madres buscadoras, familiares y personas solidarias participan en la creación manual de cada ejemplar.

El libro integra los testimonios de 11 mujeres buscadoras, además de 26 cartas escritas por familiares dirigidas a sus seres queridos desaparecidos. También contiene una crónica visual y escrita de las acciones de búsqueda realizadas por el grupo Escarabajos en distintos puntos del estado.

De acuerdo con las integrantes del colectivo, el proyecto busca acercar a la sociedad a la realidad que enfrentan las familias de personas desaparecidas, mostrando no sólo las labores de búsqueda, sino también el impacto emocional, la incertidumbre y la resistencia cotidiana que viven las madres buscadoras.

“Cuenta cómo es la búsqueda y cuáles son los sentimientos de las madres”, explicó una de las participantes durante la jornada.

Las historias fueron construidas a partir de entrevistas realizadas por integrantes de la colectiva Sangre de mi Sangre, quienes acompañaron a varias madres en sus hogares y documentaron sus relatos. Algunas mujeres decidieron no participar debido a la carga emocional que representa revivir sus experiencias.

El proyecto también incorpora un proceso artesanal: cada portada será distinta y decorada por las propias participantes, entre madres buscadoras y personas solidarias. La elaboración del libro se realiza bajo la guía de un cartonero que enseña técnicas de encuadernación y ensamblaje.

Las integrantes señalaron que se trata del primer libro de este tipo realizado en Zacatecas desde la voz de madres buscadoras y no descartaron la posibilidad de crear una segunda edición más adelante.

Además de visibilizar la problemática de desaparición forzada en el estado, buscan que el libro se convierta en una herramienta de apoyo económico para las búsquedas independientes. Una vez terminados los ejemplares, las colectivas planean organizar actividades y eventos para ponerlos a la venta y recaudar recursos destinados principalmente a gasolina y traslados a campo.

Actualmente, señalaron, las búsquedas independientes representan gastos constantes para las familias, particularmente en combustible, mientras que alimentos e insumos suelen obtenerse mediante donaciones sociales.

Las participantes recalcaron que el proyecto fue posible gracias al trabajo solidario de fotógrafos, editores y colaboradores que aportaron tiempo y materiales, mientras que las madres contribuyeron con sus testimonios y trabajo manual en la elaboración de los ejemplares.