“Industrialicemos al Campo Zacatecano”: Ulises Mejía Haro

En gira de trabajo por el municipio de Sombrerete, considerado uno de los mayores productores de frijol de México, el diputado federal Ulises Mejía Haro sostuvo encuentros con agricultores para dialogar sobre las necesidades del sector rural y las oportunidades para fortalecer la producción agroalimentaria en Zacatecas.

Durante las reuniones, el legislador zacatecano socializó distintas propuestas e iniciativas legislativas enfocadas a fortalecer el campo, impulsar la tecnificación agrícola, mejorar los esquemas de comercialización, fomentar la cosecha de agua y promover una mayor transformación agroindustrial que permita incrementar el valor de los productos generados en la entidad.

Ulises Mejía Haro señaló que Zacatecas no solamente debe consolidarse como uno de los principales productores agrícolas del país, sino avanzar hacia un modelo donde los productos del campo puedan industrializarse, comercializarse mejor y generar mayores beneficios económicos para las familias rurales.

“Tenemos que pasar de ser únicamente productores de materia prima a convertirnos en una potencia agroalimentaria capaz de generar valor agregado, empleo y desarrollo regional”, expresó.

En el diálogo con productores se abordaron temas relacionados con el fortalecimiento de la producción de frijol, así como de otros cultivos estratégicos de la región como durazno, calabaza, maíz y avena, además de la importancia de fortalecer las cadenas de valor para mejorar la competitividad del campo zacatecano.

Asimismo, destacó la importancia de complementar los esfuerzos impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Gobierno de México en materia de soberanía alimentaria, tecnificación del riego y fortalecimiento de programas para pequeños productores.

El diputado federal explicó que entre las principales inquietudes planteadas por los productores destacan el acceso al agua, financiamiento accesible, modernización de infraestructura hidroagrícola, apertura de nuevos mercados y reducción de los costos derivados del intermediarismo.

“Necesitamos apostar por la organización de productores, la innovación y la agroindustria. Zacatecas tiene todo para convertirse en referente nacional en producción y transformación de alimentos”, afirmó Ulises Mejía Haro.

Finalmente, reiteró que continuará impulsando desde el Congreso de la Unión iniciativas y gestiones orientadas a fortalecer al sector agropecuario y mejorar las oportunidades de desarrollo para las comunidades rurales de Zacatecas.