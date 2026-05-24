Intervino Rectoría en Elección de la SPAUAZ Otorgando Beneficios a Profesores: Viramontes

“Les Entregaron Cargas de Trabajo, 10 Horas de Base, Incrementos y Otros”

* Rector Falsear Información Respecto a la Condonación de Intereses y Recargos de la Deuda con el ISSSTE, Acusa

Por Gabriel Rodríguez

En la segunda parte de la entrevista, Sonia Viramontes Cabrera, titular –hasta el próximo martes– del área de actividades culturales del SPAUAZ, señaló que a partir de la reciente conformación del sindicato se “permite el hecho de que Rectoría influya y maneje al Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ)”.

Viramontes Cabrera refirió que aun cuando “se habría ofrecido otra manera de hacer las cosas en la Universidad, hubo muchos maestros y maestras que precisaron que la naturaleza del SPAUAZ “no debería permitir que Rectoría entrara como entró y menos bajo una gran cantidad de actos de coerción hacia los profesores al llamarlos para que vinieran a votar utilizando gran cantidad de prácticas que ellos tienen desde la estructura de poder rectoril”.

Sin duda que, dijo la especialista universitaria, “la maquinaria sindical fue aceitada desde Rectoría al presionar para que desde las direcciones y las coordinaciones de área y las responsabilidades de programa, se realizaran distintos tipos de acciones para que los maestros vinieran a votar”.

La denunciante refirió que, a cambio de ese tipo de votos, “a los profesores se les hizo entrega de sus cargas de trabajo, o se les dieron sus 10 horas de base, incrementos y otro tipo de beneficios”.

Sin proporcionar el nombre, dijo que el ex director de una unidad académica “recibió como prebenda la apertura de un doctorado que se le había obstaculizado mucho tiempo en Estudios del Desarrollo.

“El hecho es aberrante porque el doctorado de cualquier manera estaba por abrirse porque así lo determinaban los antecedentes, entonces no teníamos que esperar a que se diera una contienda electoral para que el posgrado se abriera”.

Entre Suspicacias

Por todo lo anterior, la entrevistada dijo que tales hechos ocurren desde las pasadas elecciones del SPAUAZ, a partir de las cuales se ha generado mucha suspicacia.

Además, expresó que en Rectoría sus funcionarios “son mentirosos compulsivos y el problema con la actual administración es que aprendió a mentir y lo hace sin sonrojarse”.

Lo anterior, porque acorde con datos que figuran en la página oficial del ISSSTE, que obra en poder de ella misma, se muestran las últimas actualizaciones que tienen diversas instituciones ante esa institución.

“Ahí, nosotros como Universidad Autónoma de Zacatecas, tenemos que hasta el pasado 28 de febrero se debían cuatro mil 450 millones de pesos pero, al actualizarse esa misma página, resulta que al pasado 31 de marzo, se nos muestra que en ese momento, el adeudo era por cuatro mil 545 millones de pesos”.

Es decir, indicó, que del 28 de febrero al 31 de marzo esa deuda creció 95 millones de pesos, lo que dividido entre todos esos días corresponde a tres millones de pesos diarios de los que habla el rector y para lo cual pide apoyos de la Federación, como lo señaló él mismo hace algunos días.

“Pero eso no lo dice el círculo cercano al rector sino que fuimos nosotros quienes lo informamos en su momento en las asambleas con profesores, a partir de una página oficial en la que se muestran tales cifras”.

Desmentido a Ángel Román

“El rector ha dicho que va a pedirle al ISSSTE que se le condonen los intereses moratorios, actualización y recargos del adeudo histórico; sin embargo, el pasado 2 de marzo de 2026, el ISSSTE publicó un acuerdo en el que afirma condonaría intereses moratorios, actualización y recargos de ciento por ciento, pero sólo de tres años: 2023, 2024 y 2025”.

Aclaró: “Nosotros no tenemos ningún tipo de adeudo en 2023, pero sí en los años 2024, 2025 y 2026, por lo que se debe precisar que solamente existirían ese tipo de beneficios de esos tres años, no de todos los años que debemos”.

Subrayó por ello que “el rector falsea de nuevo la información, ya que no es cierto que se le vayan a condonar a la Universidad todos esos años”, insistió.

Puede ser que el rector haya incurrido en ese tipo de falsedades, “quisiera pensar que se trata de enorme desconocimiento de su parte, pero sería muy grave que lo hiciera por mentiroso aun cuando pueden ser ambas cosas”.

Lo cierto es, explicó, que “para que se le condonen a la UAZ los intereses moratorios, la actualización y los recargos de los años 23, 24 y 25, debemos pagar al menos mil 727 millones de pesos”.

En ese momento lanzó la pregunta: “¿Tiene la Universidad disponibles esos mil 727 millones de pesos para pagarlos? porque, de otro modo, nos está mintiendo, por lo que nosotros no podemos dejar que la mentira crezca”.

Advirtió tajante: “No se ha pagado nada, absolutamente nada ni un solo bimestre de 2025 y tampoco las seis quincenas que llevamos de 2026 porque no aparece nada al respecto en los documentos a pesar de que hay una página de transparencia”.

Por eso dijo: “no es cosa de confiar en la palabra del rector, porque él no tiene palabra. Pues ellos están obligados a ir de manera directa a la información oficial con el fin de que ésta sea la que permee todo”.

“Nosotros no podemos creer en gente que miente con tanta impunidad y que administra, además, con tanta impunidad, metiéndonos a todos en un gran problema que no se va a resolver con promesas y menos con mentiras”.

No la Pueden Cerrar

Finalmente, Sonia Viramontes Cabrera destacó que pese a todas esas cifras rojas, “resulta poco probable que se pueda llegar a cerrar una Universidad como la nuestra porque tomar esa decisión sería muy complicado.

“Pero no cerrarla no quiere decir que no se tomen decisiones contrarias a los trabajadores al grado de que se podría desaparecer la contratación colectiva e introducir otro modo de contratación, que sería un peligro grave”.

Sin embargo, advirtió que, “tal y como está metida la Rectoría dentro del SPUAZ, no se descarta lo anterior, porque nosotros no conformamos un bloque pequeño que nos oponemos a eso (858 profesores) por lo que algo vamos a hacer, por ejemplo, tratar de impedir esos desastres que desde la cúpula deben ser un lujo, pero desde la base sindical, significan la evidencia de una enorme corrupción que atenta contra un estado pobre y contra miles de alumnos procedentes de familias pobres en Zacatecas”.