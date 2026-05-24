Reabren el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar de Zacatecas

Tras Remodelación

Por Miguel Alvarado Valle

A poco más de una semana de haber concluido los trabajos de remodelación, el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar de Zacatecas (CAVIZ) ya se encuentra nuevamente en funcionamiento y recibiendo a personas que requieren apoyo urgente tras vivir situaciones de violencia.

El titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia, Álvaro García Hernández, destacó que la rehabilitación permitió transformar el espacio en un lugar más digno, seguro y funcional para las familias que atraviesan momentos de crisis.

Explicó que dichas acciones se realizaron de manera conjunta con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) y contempló una modernización integral de las instalaciones del CAVIZ. Entre las mejoras se incluyeron trabajos de demolición, colocación de pisos de loseta porcelánica, aplicación de pintura vinílica y rehabilitación de las áreas de atención, con el propósito de ofrecer un entorno más adecuado para las víctimas de violencia intrafamiliar.

El procurador señaló que actualmente el centro cuenta con alrededor de ocho habitaciones acondicionadas para recibir principalmente a mujeres y sus hijos que deben abandonar sus hogares de manera inmediata debido a agresiones o situaciones de riesgo.

Indicó que muchas veces las víctimas llegan durante la noche y requieren un lugar seguro donde descansar y reorganizar sus pensamientos, mientras reciben acompañamiento profesional.

Además del alojamiento temporal, el CAVIZ brinda atención psicológica, asesoría jurídica y apoyo de trabajo social, especialmente en casos donde es necesario interponer denuncias por violencia familiar.

García Hernández aclaró que aunque la atención está enfocada principalmente en mujeres, también se brinda orientación psicológica y canalización a hombres que pudieran ser víctimas de violencia, buscando atender cada caso de acuerdo con sus necesidades. Como parte de la rehabilitación, también se habilitaron espacios recreativos y áreas destinadas al bienestar de niñas y niños.

El centro también dispone de juegos infantiles con piso amortiguante, sala de televisión y áreas para actividades manuales, donde las usuarias pueden elaborar productos con el fin de venderlos y obtener algún ingreso económico.

Asimismo, se realizaron mejoras en la instalación eléctrica, impermeabilización de azoteas y colocación de nuevos calentadores solares para garantizar condiciones más seguras y cómodas. El titular de la Procuraduría aclaró que el centro nunca dejó de operar de manera definitiva, sino que permaneció fuera de servicio alrededor de tres meses mientras se desarrollaban las obras de rehabilitación.

Finalmente indicó que actualmente, el CAVIZ tiene capacidad para albergar aproximadamente a 20 personas y mantiene atención las 24 horas del día, incluidos fines de semana.