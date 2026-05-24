Reclama Productora de Frijol: “Participé en las Protestas, Estaba Anotada y me Dejaron Fuera”

Varios no Protestan por Temor a Represalias: Victoria Gaytán

Por Nallely de León Montellano

Luego de las inconformidades expresadas por algunas mujeres campesinas que denunciaron haber quedado fuera de la entrega de costales para el acopio de frijol, productores que encabezan el movimiento campesino aseguraron que el proceso continúa conforme a los acuerdos alcanzados con autoridades federales y que la distribución se realiza con base en listas de participación elaboradas durante las jornadas de protesta.

Victoria Gaytán Nava, productora de la comunidad de Mendoza, perteneciente al municipio de Fresnillo, denunció que pese a haber participado desde febrero en las manifestaciones, continúa sin recibir los costales para poder comercializar tres toneladas de frijol.

Relató que durante varios días acudió a los centros de entrega y constantemente le informaban que “sí estaba anotada”, sin embargo, al momento de revisar las listas su nombre no aparecía.

“Yo estuve en todas las manifestaciones desde el 18 de febrero. Nos pedían hacer guardias y ahí estuvimos, pero ahora resulta que no estamos en la lista”, señaló.

La campesina explicó que en total son ocho toneladas entre ella y su hermano Lorenzo Gaitán, quien también afirma haber participado en las protestas, aunque aseguró que sólo pretenden entregar un paquete por familia.

“Él vive en su casa y yo en la mía. No vivimos juntos”, reclamó.

Gaytán Nava aseguró que otras personas en situaciones similares prefieren no protestar por temor a represalias o quedar definitivamente excluidas del apoyo.

“Muchos dicen: ‘qué bueno que ustedes alzaron la voz porque nosotros tenemos miedo’”, comentó.

La productora lamentó además las afectaciones económicas que ha enfrentado durante los meses de movilización, pues aseguró haber gastado dinero en traslados y gasolina con la esperanza de poder vender su cosecha.

“Yo pensaba trabajar con ese dinero, pero a lo que veo no. Ya hasta pedí un préstamo de 50 mil pesos”, expresó.

Sobre las versiones de amenazas y daños durante las discusiones registradas en días anteriores, Victoria Gaytán dijo desconocer lo ocurrido porque no estuvo presente durante esos hechos.

Productores Defienden Proceso de Entrega

Tras las denuncias, Federico Nájar, productor de frijol e integrante visible de las movilizaciones que durante los últimos meses mantuvieron protestas y plantones para exigir precios justos, acopio y entrega de costales, afirmó que la situación surgió por un “malentendido” relacionado con productores registrados en listas de tránsito.

“Estas personas están peleando costales, pero vienen en una lista de tránsito porque se apuntaron que tenían costales. Al ver que ya empezó la entrega a quienes tenían su paquete, ellos también quisieron entrar”, explicó.

El productor reconoció que la discusión escaló a agresiones verbales e incluso daños a su vehículo, luego de que, aseguró, le poncharan dos llantas de su camioneta durante el conflicto.

“No merecíamos ese trato porque todo el tiempo hemos luchado por ellos y por el campo”, expresó.

Nájar señaló que en comunidades como Mendoza ya se habían asignado paquetes de costales para beneficiar a varias familias productoras, por lo que llamó a evitar confrontaciones entre campesinos.

“Nosotros no somos enemigos de ningún productor. Vamos a tratar de ayudar a todos”, sostuvo.

Avanza Acopio Tras Acuerdos con Autoridades

Sobre el avance de los acuerdos logrados tras las protestas, Federico Nájar detalló que actualmente se han acopiado alrededor de 300 toneladas de frijol de las dos mil contempladas en esta etapa, mientras que la entrega de costales, afirmó, ya fue completada.

Añadió que esperan que en aproximadamente 15 días el proceso quede concluido y el sector pueda retomar actividades agrícolas.

“Muchos productores ya descargaron su frijol y dicen que en unos diez días tendrán recurso para diésel y para trabajar sus parcelas”, comentó.

El productor también defendió el movimiento realizado durante los últimos meses y aseguró que las presiones ejercidas fueron las que finalmente obligaron al gobierno federal a intervenir.

Afirmó además que ni el gobierno estatal ni el Congreso local resolvieron el conflicto y que finalmente fue un representante de la Secretaría de Gobernación quien atendió las demandas del movimiento.

“La Lucha del Campo no Termina Aquí”

Al cierre del encuentro con medios, Abraham Castro reiteró que el movimiento continuará vigilando el cumplimiento de los acuerdos alcanzados y sostuvo que la lucha del campo no termina únicamente con el acopio del frijol.

“Los problemas del campo no se resuelven sólo con esto. Hay productores endeudados, problemas con la Comisión Federal y muchas otras necesidades que siguen pendientes”, concluyó.