Urge Crear Públicos Para los Museos de Zacatecas: Miguel Ángel Ortiz Bonilla

“Hace Falta Mucho Trabajo de Difusión”

Por Gabriel Rodríguez

El artista visual zacatecano Miguel Ángel Ortiz Bonilla, indicó que todos en Zacatecas estamos obligados a crear nuevos públicos de espectadores, con el fin de que los museos de la ciudad no permanezcan vacíos.

Ortiz Bonilla dijo que “Zacatecas tiene todo para ser exitoso, sobre todo cuando hay una serie de espacios que son maravillosos para el caso de las impresionantes colecciones en todos nuestros museos, pero creo que hay muchos sectores en los cuales nos tendríamos que poner de acuerdo antes”.

Uno de los sectores esenciales es el de la institución, además de los creadores y el propio público “pero me parece que previo a ello, en Zacatecas hace falta mucho trabajo de difusión”.

En este momento ya no sólo se requiere visitar los espacios sino, además, construir un discurso relacionado con la importancia de esos mismos espacios no sólo como entorno institucional “sino esencialmente como espacios públicos en los que se muestra obra de arte”.

Lo anterior, dijo, se encuentra estrechamente relacionado con lo comunitario, con las instituciones y creadores de arte, quienes deben ser otros de sus principales impulsores.

Ortiz Bonilla indicó que los museos zacatecanos poseen colecciones fastuosas que envidian muchos de los museos europeos “pero sé que, acorde con una estadística aparecida hace poco, el porcentaje de visitantes a los museos ha bajado en todo el mundo.

“En este momento de la historia tenemos muchas distracciones y creo que como personas necesitamos acercarnos a los museos sin omitir el hecho de ser más críticos como ciudadanos”.

Por ejemplo, destacó, los días domingo hay entrada libre en todos los museos locales, por lo que estos “sin duda que tendrían que estar abarrotados aun cuando debemos admitir que ese hecho no es fácil en las primeras incursiones, pero si hay frecuencia, ese tipo de espacios podrían ser más familiares”.

Admitió que Zacatecas vive, como el resto del mundo “una situación de cambio en la que las distracciones, las escasas lecturas, el escuchar y ver contenidos violentos deben hacernos reflexionar en el hecho de crear públicos para dar otras alternativas”.

De nuevo señaló que “los espacios de Zacatecas son maravillosos, pero hay que acercarnos a ellos mediante proyectos específicos, pero urge que nos aboquemos a ello porque la obra de arte siempre nos da más de lo que esperamos”.

Finalmente, dijo que uno de sus mejores deseos es que las personas se acerquen a los espacios culturales más seguido sin olvidar que los domingos hay entrada libre, “hay que usarlos todo lo que sea posible”.