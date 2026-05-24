Aguascalientes, Entre los Estados con Menor Rezago Educativo del País

Aguascalientes se ubica entre las entidades del país con menor rezago educativo en la población de 15 años y más, de acuerdo con datos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) al cierre de 2025.

La entidad se posiciona dentro del grupo de estados con nivel bajo de rezago educativo, junto con la Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila, Sonora, Quintana Roo y Querétaro. Mientras que el promedio nacional es de 26.6 por ciento, Aguascalientes registra un 20.5 por ciento.

Estos resultados reflejan el impacto de las estrategias que impulsa el Gobierno del Estado para que cada vez más personas puedan iniciar o concluir su educación básica, sin importar su edad y de manera totalmente gratuita.

Como parte de esta política educativa, Aguascalientes cuenta con 60 Plazas Comunitarias distribuidas en los 11 municipios, donde personas mayores de 15 años pueden estudiar la primaria o la secundaria con horarios flexibles y acompañamiento académico, lo que permite que quienes trabajan o tienen otras responsabilidades encuentren un espacio accesible para continuar su formación.

Gracias a esta red de atención, miles de personas tienen la oportunidad de retomar sus estudios, ampliar sus posibilidades de desarrollo personal y laboral, y mejorar su calidad de vida.

Con estos resultados, Aguascalientes se consolida como una de las entidades con mejores condiciones educativas del país y reafirma su compromiso de seguir generando oportunidades para que nadie se quede sin estudiar por motivos de edad o falta de tiempo.