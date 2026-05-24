Policía Cibernética Emite Recomendaciones Para Proteger tu Cuenta de Facebook

Navegación Segura y Responsable

La principal medida de prevención es activar la verificación en dos pasos y no compartir contraseñas ni códigos de acceso con terceros.

Para atención inmediata llama al 911 o realiza un reporte anónimo al 089.

La Policía Cibernética brinda asesoría vía WhatsApp al 449 346 23 41.

Con el objetivo de promover una navegación segura y responsable, la Policía Cibernética de Aguascalientes comparte una serie de recomendaciones para ayudar a la ciudadanía a proteger su cuenta de Facebook y su información personal.

Entre las prácticas más comunes para intentar vulnerar cuentas se encuentran los mensajes o correos falsos que aparentan ser enviados por la plataforma y que solicitan contraseñas o códigos de verificación, así como enlaces sospechosos o el uso de redes Wi-Fi públicas sin las debidas medidas de seguridad.

Por ello, se recomienda:

Activar la verificación en dos pasos para añadir una capa adicional de protección.

Utilizar contraseñas únicas y seguras, combinando letras, números y símbolos.

Mantener actualizados el correo electrónico y número telefónico vinculados a la cuenta.

No compartir contraseñas ni códigos de verificación.

Evitar abrir enlaces de procedencia dudosa.

Revisar periódicamente los dispositivos donde se tiene sesión iniciada.

Asimismo, es importante prestar atención a señales como cambios no autorizados en la contraseña, correo o número telefónico; dificultad para iniciar sesión; o publicaciones y mensajes que el usuario no realizó.

En caso de detectar alguna situación irregular, se sugiere cambiar la contraseña desde un dispositivo seguro y utilizar la opción “Cuenta comprometida” que ofrece la propia plataforma para iniciar el proceso de recuperación.

Para orientación, la ciudadanía puede comunicarse con la Policía Cibernética a través del WhatsApp 449 346 23 41. También están disponibles las líneas 911 y 089, las 24 horas del día.

La prevención y el uso responsable de las herramientas digitales contribuyen a mantener entornos en línea más seguros para todas y todos.