¿Dónde Está la Izquierda en Aguascalientes hoy? (I)

Por Adrián Gerardo Rodríguez Sánchez

EN NUESTRO artículo anterior (ver aquí) hicimos un recorrido por algunos pasajes de la historia liberal de Aguascalientes, con el objetivo de señalar que nuestro estado no es la apacible comarca conservadora que le gusta imaginar a un puñado de medios de información muy bien financiados.

EN NUESTRA historia local ha habido mujeres y hombres que han defendido y conquistado derechos: desde la separación de la Iglesia y el Estado, hasta la reforma agraria, los derechos a la educación y a mejores condiciones laborales, pasando incluso con la prohibición de corridas de toros, el voto femenino y la brega por implementar un sistema socialista.

SIN EMBARGO, hoy en día ¿cuáles serían las luchas de izquierda que definen a Aguascalientes? No se trata de anular o afirmar que ya superamos los principios históricos ya enlistados (por ejemplo, nadie de izquierda dejaría de defender la separación de la Iglesia y el Estado conquistada en el siglo XIX).

SIN EMBARGO, en las últimas décadas en Aguascalientes se ha ido aglutinando en la izquierda diversas luchas y causas sociales que no pueden ser ignoradas en la esfera política, pero que se les puede clasificar por su nivel de impacto en el entorno local.

EN PRIMERA instancia, si volteamos a ver la historia reciente (de los últimos 30 años), hay causas sociales de rango nacional que han despertado conciencias en la sociedad aguascalentense, formando a un nuevo tipo de ciudadano, que participa, que se organiza, que se informa.

EN ESTA lista de causas sociales de nivel nacional con resonancia local, podríamos mencionar: el zapatismo de los años noventa y de bien entrado el nuevo milenio, la organización política-electoral ante el fraude del 2006, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad iniciado en 2011, las movilizaciones del “Yosoy132” en la coyuntura electoral de 2012, la resistencia contra la mal llamada Reforma Educativa en 2013, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, las marchas contra “el gasolinazo” en 2016 y 2017, las movilizaciones ante la Ley de Seguridad Interior en 2018; hasta las marchas y luchas que se han ido consolidando en los últimos años con el movimiento feminista y la comunidad LGTBQ+.

SI BIEN podríamos afirmar que de todas estas causas ha contado con adeptos en Aguascalientes (incluso de ellas han surgido dirigentes de índole varia), su impacto en los cambios políticos ha sido desigual. En la mayoría de los casos han sido movimientos de corta o mediana duración, cuyos principios no alcanzan a arraigar en amplios sectores de la población (una excepción nítida es el movimiento feminista).

LAS RAZONES de esta “falta de arraigo” son variadas. En algunos casos son causas que son vistas como ajenas al entorno de Aguascalientes (aunque en la realidad no lo sean del todo); en otros, quizá se ha mantenido alejadas de la arena legislativa-partidista, aunque sus implicaciones estén ahí también.

ANTE ESTE panorama, cabe preguntarse ¿cuáles serían aquellas luchas de izquierda, propiamente nacidas de una problemática endémica de Aguascalientes, que articulan amplios sectores de la población y que requieren ser atendidas?

ESTO LO abordaremos en nuestro siguiente artículo.